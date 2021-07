Aunque se defendió, para muchos ya el daño está hecho. Cami, del Desafío, trató de explicar lo que pasó con Sofía; televidentes no le creen.

El capítulo más reciente del Desafío The Box dejó sensaciones encontradas.

Con la salida de Acho, muchos se mostraron apesumbrados y dolidos, pues lo consideraban un gran participante.

Pero además de la salida de Acho, Cami también se despidió de Beta.

Sin embargo, las reacciones fueron totalmente distintas, pues para muchos televidentes ya era hora de que Cami abandonara el programa.

Una de las cosas que nunca le perdonaron, fue que mandara a sentencia a su “amiga”, Sofía.

Para muchos, este fue un gesto de hipocresía, e incluso la apodaron como “la Judas” en redes sociales.

Por esta razón, Cami ahora intenta limpiar su nombre.

Cami, del Desafío, trató de explicar lo que pasó con Sofía; televidentes no le creen

Según comentó para Caracol, “Realmente el tema con Sofi está fuera de contexto. La convivencia siempre fue hermosa, no tengo ninguna queja de ninguno. Nos están grabando 24 horas y solo muestran una fracción. Antes de lo que yo dijera, Paola me dijo que iban a sentenciar a Sofi, entonces yo quise simplemente saber y rectificar si sí iban por ella. Si ven mi gesto, siempre fue neutro. Me pareció innecesario decirle a Sofi que iban por ella porque pensé que iban a cambiar de opinión. Sofi sabe que la quiero mucho”.

No obstante, para los televidentes quedó la idea de que en realidad ella la había sentenciado.

También le puede interesar: