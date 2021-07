¿Qué pasó? Al papá de Luisito Comunica no lo dejaron entrar a Europa

Todo por el tema de la vacunación. ¿Qué pasó? A papá de Luisito Comunica no lo dejaron entrar a Europa.

Muchos conocen a Luisito Comunica, youtuber dedicado a los viajes y que retrata grandes historias en los diferentes lugares que visita.

En un nuevo viaje, el influencer esta vez quiso viajar acompañado de su padre. Y aunque creyó que todo sería como un viaje normal, las cosas no fueron así.

Al padre del joven le fue prohibida la entrada a Europa, todo por el tema de vacunación.

Según explicó Luisito, su papá tiene la vacuna de Sinovac y por tener esta, no lo dejaron pasar en el aeropuerto de Estambul.

“Mi papá tiene vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa, no la aceptan. Si tienen Sinovac sepan que no sirve para viajar, literal, nos dijeron no pueden ir a Europa”, explicó Luisito Comunica.

¿Es verdad que no se puede entrar a Europa si se tiene la vacuna de Sinovac?

Según la página oficial de la a Unión Europea, los viajeros que deseen entrar a su territorio, deberán haber recibido una de las vacunas autorizadas por la EMA, al menos 14 días antes de su ingreso.

De este modo y como la EMA solo ha aprobado vacuans como Comirnaty (Pfizer-BioNtech), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) y Janssen (Johnson & Johnson), la información que recibió Comunica es cierta.

