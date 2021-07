En sus redes sociales, Diva Jessurum se sinceró sobre la rara y complicada secuela que le dejó el covid.

La presentadora colombiana decidió publicar un video para hablar de los días terribles que tuvo por cuenta del coronavirus.

De acuerdo con Diva, “duré un año y medio cuidándome, un día viajé a Bogotá y a los dos días estaba contagiada. Nunca me quité el tapabocas y eso que además estaba vacunada”.

La famosa reveló que tuvo días bastante complicados con fuertes dolores de cabeza, escalofríos, dolor de muelas, presión el pecho, dificultad para respirar y hasta se le durmió media cara.

Pero eso no fue todo. Y es que, de acuerdo con la presentadora, ahora está enfrentando las secuelas del coronavirus. Diva se sigue sintiendo fatigada, pero en especial, asegura que perdió un poco la memoria en diversos aspectos.

“Yo por ejemplo iba después del covid al supermercado y se me quedaba la billetera, había funciones del carro y del celular que no recordaba cómo se manejaban, y otras cosas de mi cotidianidad se me habían olvidado”.

La presentadora contó que no quiso hablar del tema cuando tenía el virus por dos razones: primero porque se sentía muy mal, y segundo, porque no quería armar un “show mediático” con su situación.

“Yo preferí concentrarme en mi recuperación y en la oración, antes de armar un show mediático con este contagio. Respeto a quienes se graban mientras están muy enfermos, pero yo preferí dedicarme a cuidar mi salud y a entregarle mi sufrimiento a Dios. Ahora sí salgo a contar mi experiencia para hacer un llamado y generar conciencia. Ha sido una experiencia muy dolorosa y deprimente”.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, muchos mandándole oraciones y buena energía a la presentadora para que se termine de recuperar.