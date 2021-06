En sus redes sociales, Paola Jara ‘peinó’ con estilo a seguidor que aseguró que está “envejeciendo mucho”.

La cantante siempre suele ser centro de los comentarios por diferentes temas.

Y aunque tiene una carrera que ocupa la mayoría de su tiempo, lo cierto es que siempre está pendiente de sus seguidores en redes e intenta responder sus inquietudes.

Justamente, eso hizo durante una semana, y respondió la grosera pregunta de su seguidor que prácticamente la trató de abuela.

“Eres muy linda pero últimamente estás envejeciendo mucho. ¿Puede ser mucho trabajo, estrés?”, preguntó este internauta, a lo que Paola aseguró que: “Pues, no sé. Me imagino que los años nos llegan a todos, ¿no?. Todos vamos para allá y entre más pasen los días y los años me voy a envejecer”.

Pero eso no fue todo. Más tarde, otro seguidor le pidió consejos a la artista para verse tan joven. Por eso, Paola volvió a responder con gracia.

“¡Qué cosas! Unos me dicen que me están viendo muy vieja y tú que más joven. Ya me tienen confundida, aunque la verdad, lo importante es sentirse bien”.

Las respuestas que tienen a varios comentando las podrá ver a continuación:

Además de su música, Paola también da de qué hablar por su relación con el cantante Jessi Uribe.

Su relación empezó en medio de la polémica, porque al parecer, esta comenzó cuando él seguía casado con su exesposa, Sandra Barrios.

Sin embargo, la pareja ha asegurado en varias ocasiones que no fue así, y en lugar de concentrarse en la crítica, se fijaron más en su amor y en su trabajo.

Ambos han dado frutos, y es que en los últimos días dieron a conocer que habían comprado un apartamento en Miami.