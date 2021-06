En las redes, Luisa Fernanda W mostró su extrema caída de cabello y varios quedaron sorprendidos.

La influenciadora colombiana siempre se ha caracterizado por su sinceridad y buen humor.

Ahora ha dado de qué hablar en las redes debido a una publicación.

Luisa Fernanda contó que debido a su embarazo su cabello se empezó a caer, y mucho.

Y la famosa, bastante preocupada, recurrió a un tratamiento con tónicos para poder recuperar su pelo.

Lo cierto es que ha funcionado bastante, pues Luisa mostró dos fotos de su antes y ahora, y sin duda, ha crecido nuevo pelo.

De acuerdo con Luisa, su problema principal fue en las famosas entradas, pero tuvo un cambio radical al seguir el tratamiento.

“Ahí lo pudieron ver. Prácticamente me estaba quedando calva. Por eso les tengo tanta fe a los productos que les recomiendo para el pelo. Yo he ido emparejando poco a poco mi pelo en el transcurso de estos dos años, para ya dejármelo crecer parejo”.

Y continuó con su relato: “Y ahora que me hice decoloración, que es tan fuerte, miren que mi pelo no se ve maltratado, se ve sedoso, pero es que estos productos me ayudan a tenerlo así”.

Los productos de los cuales habla la famosa, quedaron grabados en sus historias.

Y las fotos que han dado de qué hablar las podrá ver a continuación:

Cabe mencionar que Luisa Fernanda se convirtió en mamá a finales del año pasado.

La famosa dio a luz al pequeño Máximo y desde entonces, no ha parado de subir fotos y videos junto a su hijo.

Pero además de eso, también suele darles consejos a las mamás primerizas para que no se asusten cuando enfrenten una nueva situación con sus bebés.