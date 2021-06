“No aclare que oscurece”, le dicen algunos. Respuesta de Carolina Cruz sobre si se separó, terminó despertando más rumores.

Por estos días Carolina ha sido tendencia en redes sociales y no precisamente por buenas cosas.

Usuarios han empezado a especular que su relación con el actor Lincoln Palomeque habría llegado a su fin, pues poco se les ha visto juntos.

Sumado a esto, los internautas dicen que pequeños detalles como mensajes de cumpleaños o hasta del día del padre, que lo felicitó con un frío mensaje, dan mucho qué pensar.

Tanto es así, que constantemente le indagan a la presentadora sobre si sigue con Lincoln.

Así quedó demostrado recientemente en su cuenta de Instagram, donde mostró la respuesta que le envió a una seguidora que le preguntó por su relación.

“¿Te separaste Caro?”, fue la pregunta que le hicieron a lo que respondió “la gente saca unas conclusiones jajaja, no me he separado porque no me he casado jajaja“, dejando más dudas que respuestas.

La respuesta de Cruz se ha viralizado en redes, generando todo tipo de reacciones.

“Dijeron separar, no divorciar”, “¿Cuántos años tiene? Contesta como una adolescente”, “Yo creo que sí se separaron, ella ya no lo nombra, no sube fotos con él y ni le comenta”, “Con esa respuesta, lo confirma”, “42 años y responde de esa forma”, “Con su respuesta dejó claro que sí”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

