La Liendra protagonizó pelea en Dubai con árabes que se habrían burlado de él.

Algunos le creen lo ocurrido, otros consideran que es puro invento para generar vistas.

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, se encuentra disfrutando por estos días de un viaje a Dubai junto a su novia, Dani Duke.

Así lo ha mostrado por medio de sus redes sociales, donde por medio de algunas imágenes ha compartido parte de lo que ha sido su viaje.

Tanto es así que recientemente les comentó a sus seguidores que por poco y estuvo a punto de irse a los golpes con algunos árabes.

Según comentó, mientras se encontraba disfrutando de un centro de entretenimiento para esquiar, casi se va a los golpes con cuatro jóvenes que supuestamente se burlaron de él, al punto de disgustarlo y empezar a pelear.

“Casi me pongo a pelear con cuatro árabes. ¿Alguien me puede decir que me estaba diciendo?“, comentó.

Junto a esto publicó unas imágenes donde se puede ver a un hombre aparentemente alterado discutiendo, aunque La Liendra no entiende lo que le dice.

Incluso, el influencer narró parte de lo ocurrido.

“Estábamos haciendo una fila y las personas del frente les dio por cogernos de recocha, diciendo que miráramos para bajo y nosotros miramos y se rieron. No pasó nada, nos quedamos callados, pero ya empezaron a burlarse de nosotros y desafiarme. Me vieron con mi gorro y dijeron ‘pues el marica cojámoslo de bobo’, entonces me les paré al frente y les dije que cuál era la risa y me alzaron los hombres y más se reían”, contó.

Incluso los guardias de seguridad del lugar tuvieron que intervenir, pues por la furia Gómez quería empezar una pelea.

“Entonces, como ellos estaban adelante, me dio rabia y cogí mi Mona y me les pasé y me hice delante de ellos en la fila (no me iban a dejar pasar porque eran cuatro y se hicieron como un muro) yo tenía tanta rabia que los estrujé y quedamos delante de ellos y los miré de frente y dije ‘¿What?’. Ya cuando me vieron bravo les dio por llamar al guardia y poner la queja… No pensaron que el del gorrito de monstruo les iba a decir algo, no pasa nada menos mal, pero sí que maluco fue porque estábamos quietos”, concluyó.

