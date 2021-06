Un ex-Protagonista de novela reapareció, se despachó y culpó a RCN de su fracaso en televisión

En las redes, un ex-Protagonista de novela reapareció, se despachó y culpó a RCN de su fracaso.

Se trata de Juver Bilvao, quien se convirtió en el ganador del reality en su versión del 2013.

A Juver, al igual que otros ganadores, el reality no los impulsó realmente y finalmente terminaron trabajando lejos de la televisión.

De él poco y nada se sabía hasta ahora, cuando generó polémica al volver a hablar del reality.

Juver ahora es muy conocido por sus videos en TikTok, y justamente allí, un seguidor le preguntó lo siguiente: “¿Por qué no has salido en ninguna novela si fuiste el ganador de Protagonistas?”.

Fue entonces cuando Juver comenzó a despacharse contra el canal.

De acuerdo con él, RCN manejaba su imagen y se encargaba de decidir qué proyectos podía hacer y cuáles no.

Sin embargo, al parecer, nada le convencía al canal colombiano.

“A ellos, cuando les llegaba una oferta, no les servía nada. Decían: ‘No, muy bajito’. Y pues uno tenía que someterse a sus reglas porque uno firmó un contrato. Entonces, ellos se vuelven dueños de tu imagen y de ti completamente”.

Además, reveló que no salían contratos pues no lo consideraban buen actor.

“Los directores te tildan de que eres mal actor, de que no sirves y no te dan trabajo. Por eso muchos ‘Protagonistas’ no salen”.

Además, aseguró que con el tiempo se dio cuenta de que lo suyo no era la televisión, aunque esto no tenía nada que ver con talento.

“Por eso digo que en este país la televisión es una mierda mal paga, uno no tiene un respaldo cuando envejece, uno tiene que entregarle toda su vida a una productora y te olvidan. Y cuando la imagen de uno cae y se termina el contrato, entonces no sirves y te dicen vete, porque así funciona la cosa”.

Juver contó que no ha necesitado de la televisión para vivir bien y de paso, contó a qué se dedica actualmente.

“Gracias a Dios trabajo con marketing digital, con mis redes sociales y me va bien”.