En el Malecón del Río en Barranquilla se realizó el pasado sábado la conmemoración del Día Mundial del Refugiado y del Desplazado, en un evento llamado “Así Suena la Integración”, el cual organizó ACNUR – la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Monsieur Periné se une a Acnur en la conmemoración del Día Mundial del Refugiado en Barranquilla.

Esta actividad ha sido transmitida a todos los países de América Latina a través de las redes de ACNUR Américas y de Somos Panas Colombia, la campaña de este organismo para desalentar la xenofobia y promover la integración.

En el evento presentaron la canción ‘Mi Libertad’, interpretada en vivo por Catalina García y Santiago Prieto, de Monsieur Periné en homenaje a todas las personas que han tenido que abandonarlo todo y reconstruir sus vidas lejos de sus hogares.

“Hay una historia muy bonita con relación a la canción. Este tema lo escribí en un escenario en Querétaro en México que era una plaza de toros y en ese momento estaba funcionado para un concierto. En ese momento siendo una migrante y esa canción nace de pararme en otro lugar, me levanté en otro lugar. Allí pensé y le agradecí a la vida que la música me haya puesto allí y que me pueda permitir eso que estaba que yo estaba sintiendo”, dijo Catalina García a PUBLIMETRO.

El Malecón del Río ha sido el escenario escogido para esta conmemoración que llenó a Catalina de alegría y a la vez de nostalgia al evocar cómo fue el proceso creativo para la composición de esta canción.

“Porque vengo de un territorio violentado y porque esa es nuestra historia para poder contarla y no morir. Son palabras reales que tienen que ver con la migración y ahora que lo digo me pongo hasta nostálgica, porque uno nunca sabe esos giros que tiene la vida y a mí la música siempre ha dado la oportunidad de hacer lo que lo que quiero y expresarlo con palabras”, resaltó Catalina.

El Día del Refugiado y el Desplazado se conmemoran este 20 de junio, pero Colombia lo empezó a destacar desde el pasado miércoles a través de conversatorios, muestras artísticas, ferias gastronómicas y actividades culturales, que las oficinas regionales de ACNUR en Colombia realizaron en varias ciudades.

La presentación de la canción ‘Mi libertad’ hace parte de estas actividades por su mensaje que describe la situación de un migrante en tránsito por el mundo.

“Yo creo que todos merecemos una oportunidad en la vida y de poder brillar en el lugar que estemos y creo que esa es una canción que tiene esa fuerza, que siembra esa fuerza y le da fuerza a la gente. Ese ha sido como el karma de esa canción, darle fuerza a la gente, sea cual sea la condición en la que esté y no estoy hablando el karma como algo negativo sino también como algo positivo, que es como su valor: dar coraje”, anotó la vocalista de Monsieur Periné.

Por ello ¡Así Suena la Integración! hace parte del Jam Festival, el conjunto de actividades programadas por ACNUR Américas para conmemorar este mes.

De igual forma Monsieur Periné compartió tarima con el cantante venezolano Rafa Pino quien junto a la agrupación colombiana unieron sus voces hacia el encuentro de dos países hermanos.

“Es una maravilla poder colaborar y decirles a mis compatriotas venezolanos que en Colombia también tenemos una casa. Que este país se ha convertido en nuestra casa. También para pedirles y exhortarlos a que la cuidemos y a que agradezcamos esa oportunidad y que tratemos en lo posible de aportar desde lo que nosotros sabemos para construir un mejor país”, expuso Pino.







En el evento estuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien realiza actualmente una visita a varios países de Latinoamérica y conmemora en Colombia el Día Mundial del Refugiado. En su pasada visita al país, el Alto Comisionado agradeció a los colombianos por su solidaridad, tras el anuncio del Estatuto Temporal de Protección para venezolanos: “Quiero enviar un mensaje de sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Colombia por su generosidad hacia los refugiados y migrantes venezolanos. Hoy Colombia dio un ejemplo a la región y al mundo”.

Por su parte, Jozef Merkx, Representante de ACNUR en Colombia, resaltó la importancia de la conmemoración de esta fecha, e invitó a que las personas se sumen en este homenaje a quienes han tenido que dejar sus hogares, y a las comunidades que les acogieron: “Este año el Día Mundial del Refugiado se enfoca en la inclusión socioeconómica, porque la vida de los refugiados es mucho más fácil cuando la comunidad de acogida les recibe con los brazos abiertos. Les invitamos a participar en los varios eventos que tenemos durante estos días. En las redes sociales se encuentra toda la información. Esperamos que puedan sumarse y celebrar la solidaridad con la población refugiada”.







Las cifras:

82,4 millones de personas estaban desplazadas por la fuerza a finales de 2020, debido a persecución, conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos o eventos que perturbaron gravemente el orden público.

86% de migrantes acogidos en países en desarrollo. Los países en desarrollo acogieron la gran mayoría de las personas refugiadas en el mundo y de los venezolanos desplazados en extranjero.

68% de migrantes provino de solo cinco países. Más de dos tercios de todas las personas refugiadas y de los venezolanos desplazados en el extranjero procedían de solo cinco países. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar.

