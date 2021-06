Si no los ha visto, le contamos que la salida de ‘Olímpico’ del Desafío dejó toda clase de memes en las redes.

Muchos televidentes quedaron muy tristes al ver que el integrante de Alpha no terminó el Desafío a muerte, lo que implicó su eliminación.

Los comentarios no se hicieron esperar, varios asegurando que pensaron que no saldría y que Juan Manuel se había convertido en el ‘palazo’ del reality de Caracol.

Por supuesto, también hubo tiempo para las risas, y algunos internautas hicieron algunos memes para pasar el “trago amargo”.

Algunos de ellos los podrá ver a continuación:

Olímpico sale, pero su nombre sigue en la copa de campeones. #DesafioTheBox pic.twitter.com/Dxsjayqj5Y — Alex Ditta® 📸🌈 (@AlexDitta) June 18, 2021

El único participante que puede sacar a Olímpico se llama producción #DesafioTheBox pic.twitter.com/yhM5XrdqPh — Yulianna. (@yuliannavcp) June 16, 2021

#DesafioTheBox Olímpico"siento que era mi momento de irme'

Yo pic.twitter.com/PIpYxcE1Z5 — Keiry Ninoska (@Ninoskkacs) June 18, 2021

Los alphalovers viendo que se les fue Olímpico #DesafíoTheBox pic.twitter.com/v9Iq2RwSRx — Chris (@Baracunatanaa) June 18, 2021

De acuerdo con varios televidentes y hasta con sus mismos compañeros, ‘Olímpico’ era el competidor más respetado y fuerte del reality.

En realidad, ‘Olímpico’ siempre estuvo un poco más adelante que Juan Manuel durante toda la prueba, sin embargo, no tuvo puntería para la última parte y allí firmó su adiós.

El participante se despidió con mucho dolor y con la voz entrecortada aseguró que había sido una de las mejores experiencias de su vida y que iba a extrañar a los compañeros y amigos que hizo durante su paso por la producción.

“Primero que todo agradecerle al Desafío por esta segunda oportunidad, a mi equipo que ánimo, que esto sucede. No hay que descuidarse, por más bueno que uno sea siempre le llega el momento. Hoy sentía que me tenía que ir a casa, me voy tranquillo y a la vez triste porque me gusta competir”, dijo.

Además, agregó que: “Me lo disfruté, cada momento, cada prueba, le metí el corazón. Creo que había momentos que no me importaba mi integridad física sino siempre demostrar que lo podía lograr, que podía hacer cosas diferentes a los demás”.

Cabe mencionar que ‘Olímpico’ regresó al reality luego de haberse convertido en el ganador del Desafío súper humanos en el 2018.