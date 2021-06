El curioso cambio que hizo ‘Día a día’ para ganarle en el rating a ‘Buen día Colombia’

En las redes se habla del cambio que hizo Día a día para ganarle en el rating a Buen día Colombia.

Esta semana inició con el estreno del nuevo magazín de RCN.

Muchos televidentes decidieron conectarse para saber de qué se trataba.

Y justamente, teniendo en cuenta que varios espectadores iba a elegir la competencia, Día a día decidió hacer un sutil cambio para no perder televidentes.

La producción decidió extender su horario, es decir, no acabó a las once de la mañana, sino a las once y media.

Los televidentes quedaron contentos con la extensión del programa y ya han preguntado en las redes si este será un horario permanente.

Además, han asegurado que sería mejor que Día a día fuera más largo, pues les gusta más el magazín que las novelas que se emiten en la mañana.

Cabe mencionar que además de eso, el programa de Caracol decidió hacer un homenaje a Carlos Vives. De esta manera también enganchó a más televidentes.

El artista estuvo hablando de su vida, cantando sus temas más conocidos y hasta cocinando. Así que, sin duda, muchos espectadores estuvieron bien pegados a la pantalla chica.

Carlos no fue el único invitado al programa. Y es que en el set también estuvieron Daniella Álvarez y Sofía, presentadora y exparticipante del Desafío.

Daniella estuvo hablando de su vida, tras haberse cumplido un año de la amputación de su pie y parte de su pierna izquierda.

Por otro lado, Sofía habló sobre su estado de salud tras salir del reality por una complicada lesión en su rodilla.