Loki llegó a Disney+ y así vimos su debut

Todos pensamos que la historia de Loki llegaba trágicamente a su fin en Avengers: Infinity War, pero un error durante los viajes temporales en Avengers:Endgame le dio la oportunidad a la versión de Loki de 2012 de escapar de su destino. Aun sin haberse redimido, obviamente porque esos sucesos no han tenido lugar, Loki es aún el villano con ínfulas de querer conquistarlo todo, sin embargo, el escapar a un tiempo diferente llama la atención de una entidad conocida en sus siglas de inglés como la “TVA” (Autoridad de Variación del Tiempo) que no tendrá reparo en tratar con estas “variantes” y devolverlas a su línea del tiempo original o erradicarlas de la existencia a menos, claro está, que el mismo Loki sea la clave para prevenir una amenaza que podría borrar la historia del MCU tal y como la conocemos.

Después de ver los primeros dos episodios, puedo empezar con que estamos ante la mejor interpretación de Loki hasta el momento, Tom Hiddleston lleva el personaje a un nuevo nivel, Loki es encantadoramente arrogante, inesperado y con esa malicia que le hace honor a su apodo del Dios del engaño. Pero más allá de sus cualidades, al tener la posibilidad de tener más tiempo en pantalla podemos conocer realmente qué motiva a Loki, su razón de ser y por qué no podríamos decir que la serie es un viaje de autoconocimiento en busca de su verdadera identidad.

Si hay una serie que tenga el potencial para ser más “rara” que Wandavision, es esta. Desde la primera escena se puede apreciar lo increíble del estilo visual del cual vamos a gozar durante 6 episodios, y es que todo se pone divertidamente raro con el primer golpe que Loki recibe por parte de Hunter B-15, la agente de la misteriosa pero poderosa TVA, La Autoridad de Variación del Tiempo, creada por tres dioses conocidos como los Guardianes del Tiempo. Esta organización cuya importante misión en el universo es la de vigilar las líneas de tiempo y asegurarse de que las cosas vayan como han sido predeterminadas por estos tres dioses (sí, parece que eso del libre albedrío en el MCU no existe). Esto les da el poder de viajar a diferentes períodos del tiempo y “corregir” cualquier tipo de anomalía, evitando alteraciones que creen nuevas líneas temporales. Esto nos deja las primeras dos grandes sorpresas de la serie: el viaje en el tiempo Los Vengadores sucedió porque así debía ser, y el tiempo es la fuerza (hasta el momento) más poderosa en el MCU. Es tal su poder, que Loki es reducido sin ningún esfuerzo y dentro de la TVA las gemas del infinito no tienen poder alguno.

Con un estilo retro futurístico y un manejo burocrático, la TVA nos presenta a tres nuevos personajes, la agente Hunter B-15 es interpretada por Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) una mujer extremadamente estricta y hábil que no se fía de las inocentes intenciones de Loki. Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror) como Ravonna Lexus Renslayer, un personaje bastante importante y que seguro tendrá una trascendencia no solo en la serie sino en todo el MCU, por ahora hace las veces de juez dentro de la TVA, pero su pasado en los cómics nos da pista de su futuro, ya que tiene un interés romántico con Kang el conquistador, personaje que hará su debut en Ant-man and the Wasp: Quantumania, así que vamos a ver qué tan fiel será su adaptación. Pero quien más destaca es Owen Wilson como Major Mobius, un agente discreto y confiado, que no solo conoce muy bien el perfil de Loki, es quien le plantea las preguntas más relevantes al Dios del engaño y le hacen tener ese trasfondo de autoanálisis psicológico que le hace revivir sus momentos más oscuros, una mirada al pasado y al “futuro” de Loki, el por qué de sus acciones y qué tan bien se conoce y se acepta a sí mismo.

Obviamente la encantadora química entre él y Hiddleston es de lo mejor de la serie; en tan solo la primera escena juntos podemos verlos como si fuesen un equipo entre Hannibal Lecter y Doctor Who. La intensidad discreta de Wilson es un contraste ideal para la arrogancia cautivante de Loki.

Mobius necesita a Loki para resolver un misterio y es que tal vez él es el único capaz de lograrlo. Un némesis a su altura es una gran oportunidad que no puede desaprovechar, es ahí cuando la ventaja de volver a tener a un Loki con segundas y terceras intenciones se da con mas intensidad, es el Dios del engaño que todos queremos ver en acción, porque se sabe qué está planeando realmente. La naturaleza volátil de Loki en este entorno desconocido le da un aire de imprevisibilidad que distingue a la serie de otros títulos de Marvel y, como dije anteriormente, Hiddleston lo hace con absoluta perfección.

Michael Waldron, guionista principal de la serie, era conocido hasta hace poco por su trabajo en la famosa serie animada Rick and Morty y es el encargado de ampliar el tema de los viajes en el tiempo en el MCU, una tarea bastante compleja pero que logra llevar a cabo con éxito. Entre de sus declaraciones a la hora de dar un paso más allá en los viajes temporales y lo que significa para el MCU podemos destacar:

“Supongo que puedo decir que ciertamente tuvimos que elegir un camino. Es como si Endgame sentara las bases de lo que es el viaje en el tiempo en el MCU. Nuestro trabajo era desarrollar eso más allá e identificar, “Muy bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se ve? ¿Es mágico viajar en el tiempo? ¿Es científico? ¿Está diseñado, está echado? Todas esas son preguntas que tuvimos que hacernos y definir por nosotros mismos. Creo que lo divertido de TVA es que toma algo extraordinario, como viajar en el tiempo, y realmente lo empaqueta de una manera muy desalmada y burocrática. Eso es lo que me emocionó, como escritor, fue tomar algo tan mágico y hacerlo completamente desalmado”. Michael Waldron

Waldron también hizo parte en el desarrollo del guión para la segunda película de Doctor Strange, y como ya se mencionó anteriormente, Loki va a tener repercusión a gran escala dentro del universo cinematográfico. “Todas estas historias, a su manera, están interconectadas y tienen ramificaciones. Creo que nuestro objetivo con la serie de Loki era que tuviera ramificaciones de gran alcance en el UCM. Así que, ya sabes, ¿tenía que limpiar algunos de los líos que hice (con Loki)? Puede que sí.” Lo mejor de todo es que Loki es la primera de las series de Marvel para Disney+ que plantea segunda temporada, la cual desarrolla él mismo.

Dirigida por Kate Herron (Sex Education), Loki se posiciona como la serie de Marvel más ambiciosa hasta el momento, sí, por encima de Wandavision y Falcon And The Winter Soldier. En palabras del presidente de Marvel Studios Kevin Feige: “Es tremendamente importante, quizás tendrá más impacto en el MCU que cualquiera de las series hasta ahora. Lo que todo el mundo pensaba sobre ‘WandaVision’, y fue más o menos cierto, y ‘Falcon y El Soldado de Invierno’, que fue más o menos cierto, es incluso aún más cierto para Loki”. Eso sí, parece que tampoco tendremos a Mephisto en esta serie.

Por: Kaito @el-fotis