Las hermanas Génesis e Iravid rompieron el récord Guinness al crear la oración más larga con globos

Con la idea de dejar huella y hacer historia por medio de lo que hoy en día es considerado el arte de la globoflexia, las hermanas Genesis Nieves e Iravid Nieves rompieron el récord Guinness al crear la oración más larga con globos.

Con la frase: “Success has nothing to do with luck, it’s a matter of consistency”, la cual traduce: “El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de constancia” y 7.236 globos, estas dos hermanas, una especialista en comercio internacional (Génesis) y otra fotógrafa (Iravid), demostraron que con globos biodegradables se puede hacer algo más que una simple decoración.

“Nosotras queríamos llevar un mensaje a nivel mundial, porque los artistas de globos somos subestimados y no nos toman en serio. Necesitábamos mostrarles a los emprendedores que todo lo que uno se propone se puede cumplir, pero para eso no hay que rendirse, debemos ser constantes especialmente en estos tiempos”, aseguran las hermanas artistas.

Aunque en un principio estas dos mujeres, ambas radicadas en Estados Unidos, solo buscaban tener un negocio rentable, algo que encontraron en su emprendimiento ‘Decoraciones con globos’, jamás imaginaron que sus nombres harían historia al romper uno de los récords menos comunes de la historia.

Gracias a su talento, Génesis e Iravid lograron que su negocio en Miami se convirtiera en un boom en medio en la pandemia por las fiestas Drive by y a distancia, las cuales se han popularizado por el distanciamiento social.

Además, también dieron origen a una academia en la que enseñan a otros todo lo relacionado con el mundo de la producción artística con globos e incluso, ofrecen cursos online.