Cansada de este tipo de mensajes en Instagram, Lorena Meritano expuso a un sujeto que le deseó la muerte en sus redes.

La actriz argentina es muy conocida en Colombia por sus diferentes papeles en televisión.

Recientemente, muchos la volvieron a tener en el radar por la retransmisión de Pasión de gavilanes.

Lastimosamente, no todos los mensajes que recibe la actriz son amigables o de admiración, tal como ella misma ha denunciado.

En días pasados, un hombre en Argentina le dejó un crudo mensaje deseándole la muerte.

A través de Instagram, esta persona la contactó y le dejó los intimidantes mensajes.

Por esta razón, la actriz quiso publicar los mensajes y además comentó:

“Si alguien me puede dar una explicación lógica, sin por favor decirme qué debo o no debo hacer con este tipo de mensajes, leerlos o no leerlos, bloquearlos, etc… Soy una adulta y gracias a Dios dejaron de afectarme hace mucho tiempo. Pero, debo confesar, que me intriga y me llama poderosamente la atención de cómo una persona puede llegar, no sólo a sentir algo así sino a escribirlo”.

Lorena Meritano expuso a un sujeto que le deseó la muerte en sus redes

Por último, la actriz aseguró que lo reportará y bloqueará, pero no deja de parecerle increíble que una persona tenga tanto odio por dentro.

“Obviamente voy a bloquearlo y reportarlo. Va a parecer demagogo pero rezo y le pido a Dios por seres así que están muy enfermos de odio. Dios te bendiga a vos y a todo el que se cruce en tu camino y logres sanar ese corazón tan lastimado. Abrazos y buenas noches”, concluyó.