En sus redes muchos le preguntaban si volvería a ser madre, ahora, con tierna foto, Andreína Fiallo anuncia que está embarazada.

Se trata de su tercer hijo, quien nacerá como fruto de su actual relación con el futbolista Javier Reina.

Luego de una dolorosa ruptura con Fredy Guarín, con quien tuvo a sus dos primeros hijos, Andreína Fiallo se dio una nueva oportunidad en el amor.

Ahora, luego de unos años de relación, la modelo y empresaria anuncia su embarazo con un sentido mensaje para su actual pareja.

Lea también: Andreína Fiallo se arrepiente de hacerse una liposucción y explicó por qué no la recomienda

Si bien no compartió cuántos meses tiene de embarazo, por la publicación se adivina que debe estar atravesando el segundo trimestre.

Con tierna foto, Andrea Valdiri anuncia que está embarazada

“Dios nos dio un regalo maravilloso, dentro de mi pancita está creciendo una vida a la que amamos con toda el alma, que soñamos y pedimos en oración con mucho amor… Gracias mi amor @javier_reina10 por aguantar mis cambios hormonales, mimarme, cuidarme y estar ahí cada segundo para mí, no tengo dudas del gran papá que eres y serás para nuestro bebé… Después de tantos años volver a ser mamá me hace sentir de nuevo como la primera vez, pero me llena el alma saber que volveré a sentir ese amor infinito que llena el corazón una vez más…”, escribió en su cuenta de Instagram Andreína.

Luego de leerlo, muchos se alegraron por Andreína, quien la pasó bastante mal al enterarse de la relación de Sara Uribe con Fredy Guarín.

Hoy en día, los mencionados tampoco siguen juntos, a pesar de que sostienen una buena relación.

También le puede interesar: