La presentadora contestó a través de su cuenta de Instagram. Carolina Cruz habló de los regalos que recibe y contó qué hace con tantas cosas.

Además de su trabajo en Caracol, Carolina Cruz es conocida por sus redes sociales.

Allí, muchos admiran su estilo y viven pendientes de sus publicaciones, para bien y para mal.

Recientemente, le preguntaron por todos los regalos que recibe, que suelen ser muchos por día.

Y es que a la presentadora le llega ropa, comida, utensilios de belleza y mucho más. Ahora que es madre también recibe cosas para sus niños.

Así, en sus redes le preguntaron si de verdad todo lo usaba, y si de verdad le gustaba lo que recibía.

Todo esto lo contestó en la siguiente historia de Instagram:

Para resumir, asegura que sí le gustan las cosas que recibe, pues muchas veces se ha comunicado previamente con el emprendimiento, que la contacta ofreciendo el producto.

Luego de verificar si le interesa y es afín a sus gustos, decide hacerles publicidad, y a cambio ellos en gratitud le envían el producto.

También, dice que no siempre todo es regalado, muchas veces ella se vuelve cliente frecuente y compra todo de su bolsillo.

Por último, admitió que no siempre come todo lo que le envían, pero no desperdicia nada.

Esto, ya que tanto la ropa como la comida la dona a fundaciones que puedan beneficiarse de cosas que le regalan a ella o a sus hijos.