Aunque había permanecido en silencio, decidió hablar. “Yo no sé de dónde quiere fama”, Epa Colombia se refirió a la demanda del ex de Andrea Valdiri.

Hace unos días se conoció que Lowe demandará a Daneidy por injuria.

Así se puede ver en un comunicado en el que afirman que se interpondrán acciones legales, por las “imputaciones deshonrosas que realizó a través de redes sociales”.

“Llegaremos a las últimas instancias jurídicas para proteger la integridad moral, honra y buen nombre y resarcir los daños causados a Lowe León”, expresan en el comunicado.

¿Por qué demandará a Epa Colombia?

En pasados días Epa Colombia realizó un ‘live’ por medio de Instagram junto a la influencer Andrea Valdiri.

En el encuentro virtual, tocaron de distintos temas de la vida de cada una. Incluso cosas de la vida sentimental.

En medio del en vivo, y aunque no lo mencionaron directamente, hablaron de la expareja de Valdiri, sin mencionar su nombre, quien la habría dejado en estado de gestación.

Al parecer, las palabras que utilizó Barrera para referirse al hombre, no fueron de su agrado.

Epa Colombia rompió el silencio.

Pasados varios días la empresaria decidió hablar sobre el tema, manifestando que no entiende porqué la demanda por dañar su nombre, si ni siquiera lo nombro.

Además, mencionó que “No hayan cómo quitarme dinero, cómo colocarme más delitos”, manifestando su inconformidad porque ahora la quiere volver a llevar a los estrados judiciales.

“Ahora otra demanda, el ex de Andrea Valdiri dijo que yo había dañado su buen nombre, amiga quién dijo el nombre de él, yo no sé ni cómo se llama ese señor. Amiga, las personas no encuentran cómo meterme a la cárcel y cómo quitarme dinero”, expresó.

