El canal no desaprovechó la oportunidad. La sutil autopromoción que Caracol le hizo a sus transmisiones desde el Desafío.

El programa más visto del momento en Caracol es el reality de supervivencia, el Desafío The Box.

Por esta razón, el canal no dudó en hacerle promoción a sus transmisiones futbolísticas que tendrán lugar durante la próxima semana.

Estas reemplazarán al Desafío en su horario habitual. Así las cosas, los fans del reality tendrán que esperar para volver a conectar con el programa.

Lo curioso es que, para hacer el anuncio, el reality mostró a los participantes del equipo viendo televisión, y anotaron en redes: “Antes de retornar a la competencia, los Súper Humanos se van de descanso y ceden su espacio a todas las emociones de la eliminatoria al Mundial de Qatar”.

Con este detalle sutil, le hacen promoción a sus propias transmisiones:

La sutil autopromoción que Caracol le hizo a sus transmisiones desde el Desafío

Este detalle no le gustó a los televidentes, pero no por el hecho de que el canal se autopromocione, sino porque no podrán ver el reality dentro de varios días.

La impaciencia, seguramente, se hará sentir en redes sociales.

No obstante, esto significa que cuando el programa regrese probablemente su rating subirá.

También le puede interesar: