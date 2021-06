Si no lo sabía: Greeicy tuvo un gracioso incidente con una tanga y en plena grabación.

La cantante colombiana es una de las más queridas del país.

Greeicy siempre se ha caracterizado por su buen humor y sinceridad, y justamente, en sus redes decidió unir estos aspectos para contar una anécdota chistosa.

“Vengo a contar una historia que yo sé que muchos van a decir que por qué salgo con estas cosas, pero igual me parece normal. Creo que más de una va a decir que le pasó lo mismo”, inició la artista.

Todo se sucedió una mañana, cuando muy temprano la llamaron de Netflix para grabar unas escenas de la serie en la que está trabajando con ellos.

Un poco afanada y dormida, se puso lo primero que encontró y salió corriendo.

“En el transcurso del día me siento con una incomodidad, se me metía el calzón y yo me lo sacaba, me lo sacaba, me lo sacaba y yo decía por qué se me mete el calzón tanto, como tan horrible… Yo igual súper profesional, hacía mis escenas normal. Era una escena caminando y yo me acuerdo que sentía eso que me tallaba ahí”, agregó.

Ya en el hotel, todavía con la molestia, decidió revisar y ver qué pasaba. La conclusión: se puso la tanga al revés.

“Claro, en medio de mi afán pues… ¿la etiqueta dónde va? Atrás, pues claro, me puse la tanga al revés”, comentó en medio de risas.

Lo dicho por la cantante y actriz lo podrá ver en el siguiente video:

Muchos conocieron a Greeicy siendo participante del Factor XS.

Sin embargo, más adelante comenzó una carrera como actriz, dejando claro que tenía varios talentos ocultos.

En la actualidad divide su tiempo entre la actuación y la música, y le ha ido muy bien en los dos aspectos.