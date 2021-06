“Me tienes enamorado”: así son los románticos mensajes entre dos participantes del Desafío The Box.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas por los televidentes colombianos.

Por eso, además de la pantalla chica, los televidentes también están pendientes de los participantes en las redes sociales.

Gracias a la web, varios se han dado cuenta de que algo sucede entre ‘Gago’ y Paola.

‘Gago’ comenzó siendo parte de Gamma, pero cuando el equipo desapareció se convirtió en integrante de Alpha. Paola era parte de Omega, pero tras su eliminación, que empalmó con la salida de una participante por una lesión, ella también llegó a Alpha.

Al parecer, la pareja comenzó a conocerse mejor allí, y desde entonces han tenido buena química.

Y desde ese momento y tras la salida de ‘Gago’, han aparecido comentarios muy cariñosos que dan a entender que son más que amigos.

Además, algunos también han pillado a los dos participantes compartiendo tiempo juntos.

“Me tienes enamorado”: así son los románticos mensajes de ‘Gago’ y Paola del Desafío

Cabe mencionar que hace algunos meses nacieron rumores respecto a que la anterior relación de ‘Gago’ había terminado por una infidelidad en el reality.

El mismo deportista habló con La Red sobre el tema, y aseguró que, aunque sí le había sido infiel a su pareja en algún momento, nada había pasado en las grabaciones de la producción.

Además, aseguró que la relación terminó por otras razones.

“Yo me me veía en familia, yo quería una familia y pues muchas veces le toque el tema como del matrimonio, para que fuéramos familia y siempre me dijo que no”, contó en el magazín de farándula.

La expareja de ‘Gago’ también fue una participante del Desafío.

Se trata de Valentina Ortiz, con quien estuvo en el reality en el 2017.

También le puede interesar: