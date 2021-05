La presentadora ha recibido muchas preguntas al respecto. Por detalle en Día a día, parece ser que Laura Acuña sí se separó de su esposo.

De unos meses para acá, a Laura Acuña no la volvieron a ver con Rodrigo Kling, su esposo y padre de sus dos hijos.

Sin embargo, ella no ha confirmado ni desmentido el rumor de la separación.

Ahora, tras su llegada a Día a día, Laura Acuña fue recibida con tiernos mensajes de su mamá y su hermana.

Estos fueron proyectados en pantalla gigante en el nuevo set de Día a día.

Este último mensaje, sin embargo, llama la atención pues Carolina Soto comentó que llegaría “un mensaje del alma gemela de Laura Acuña”.

Muchos esperarían que fuera Kling, sin embargo, la que apareció en pantalla fue la hermana de Laura.

En contraste, la presentadora no recibió ningún mensaje de Kling para desearle suerte en esta nueva etapa.

Por detalle en Día a día, parece ser que Laura Acuña sí se separó de su esposo

En teoría, nada de esto podría ser prueba de que hayan terminado.

No obstante, no deja de ser curioso que no llegara un mensaje de quien al parecer es su pareja en una etapa tan importante para ella como esta.

De momento, solo el tiempo dará la razón.