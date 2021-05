Alejandra Azcárate fue sacada, sutilmente, de un famoso programa, dicen sus seguidores

En las redes se dice que Alejandra Azcárate fue sacada, sutilmente, de un famoso programa.

La presentadora colombiana ha estado en el ojo del huracán tras conocerse que un avión relacionado con su esposo fue incautado con varios kilos de cocaína en Providencia.

Desde ese momento algunos de sus proyectos han comenzado a tambalear.

Por ejemplo, RCN pensaba lanzar ¿Quién es la máscara?, reality en el que ella participaba, pero tras conocerse la noticia de su esposo el canal se echó para atrás y decidió lanzar en su reemplazo una nueva versión de MasterChef Celebrity.

Pero eso no fue todo. Y es que sus seguidores se dieron cuenta de un detalle más.

Alejandra venía siendo la presentadora de Mano a mano Poker, un programa digital de entretenimiento.

Sin embargo, los fanáticos de la producción se dieron cuenta que en el último episodio ella no apareció. Y su reemplazo fue la modelo y actriz, Norma Nivia.

Por ahora, no se ha confirmado que ella no volverá al formato. No obstante, los espectadores aseguran que será así y que de ahora en adelante verán a Norma.

Algunos de sus fanáticos han salido en su defensa asegurando que, probablemente, fue ella misma quien decidió dejar el proyecto. Pero, por ahora, ella no se ha referido al tema.

Cabe mencionar que en lugar de esconderse, Alejandra ha hablado en público de la situación de su esposo, asegurando que es inocente.

Por ejemplo, hace unos días, en entrevista con W Radio, dijo que el avión incautado no es directamente de su esposo.

“El avión jurídicamente no le pertenece ni a mi esposo, ni a Fernando, ni a la empresa. Es un contrato en comodato, haz de cuenta como si estuviera en un arriendo por prestación de servicios. Pero en términos prácticos podemos decir que pertenece a la empresa, pero no es directamente de mi esposo”.