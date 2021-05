A propósito de la gran final del programa de RCN. Esta fue la salida del Factor X que los televidentes nunca le perdonaron al reality.

Como es de esperarse, los programas donde las personas depositan sus esperanzas haciendo gala de su talento generan emociones encontradas.

La felicidad y la tristeza se suelen encontrar, porque el triunfo de unos significa que la oportunidad termina para otros.

Una de las artistas que más resonó con el público fue la barranquillera Jeimy.

La cantante llegó al Factor X y cantó en inglés, enorgulleciendo a las personas que la conocían de antes.

Sin embargo, salió del programa hace un tiempo a pesar de que muchos la querían ver en las finales.

La salida del Factor X que los televidentes nunca le perdonaron al reality

Jeimy Lallemand enamoró con su sencillez. Con apenas 23 años, demostró tener una voz melodiosa y fuerte.

Para convencer, cantó I Will Always Love You, un clásico que requiere de unos tonos altos impecablemente alcanzados en su audición.

No obstante, en una de las rondas quedó en eliminación, y no logró pasar dicha prueba.

Para muchos televidentes no fue justo, pues había demostrado un gran desempeño hasta ahora.

A pesar de todo, Jeimy sigue cantando, y ya son muchos los que la apoyan en redes sociales.