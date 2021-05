La presentadora la reveló en sus redes. Laura Tobón reveló su drástico cambio físico con foto nunca antes vista de su pasado.

Ya anteriormente, Laura Tobón ha hablado de su cambio físico. Y es que antes de ser famosa, lucía muy diferente de como lo hace ahora.

Tal como ella misma ha contado, durante su juventud tenía sobrepeso, y por ello fue víctima de bullying en muchas ocasiones.

Pero en la publicación que compartiremos a continuación, Laura revela que no solo le hacían matoneo por su peso, sino por su estatura.

La presentadora, que este año volverá a estar como anfitriona de La voz kids y La voz Senior, mide 1,78 cm.

En una dinámica de preguntas en Instagram, a Laura Tobón le preguntaron si alguna vez le había acomplejado su estatura.

Sin dudarlo, la presentadora habló del tema y admitió que sí, pues en el colegio le decían “potra, yegua” y “lechona”, por su peso y altura.

¿Cuántas cirugías tiene Laura Tobón, presentadora de La Voz Kids?

Fue la misma presentadora quien respondió esa pregunta a sus seguidores a través de un nuevo video en su canal de Youtube.

Ella título la pieza como “Preguntas que he evadido”. Y como su nombre lo indica, hace referencia a todos esos temas que nunca quiso responder, hasta ahora.

Justamente, uno de ellos tuvo que ver con las cirugías y si ella se ha realizado alguna.

“Sí, de pronto sí me hago masajes. No me he operado, si es la pregunta que realmente querían hacerme, no, no me he operado”.

“Yo vivo de mi cuerpo. Hago entre dos o tres veces a la semana ejercicio, y gracias a este balance he logrado tener el cuerpo que siempre he querido”, agregó en el video.