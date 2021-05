La modelo caleña volvió a dar de qué hablar. Elizabeth Loaiza enfrentó a protestantes que bloqueaban vías y dividió opiniones.

En sus redes sociales, Elizabeth Loaiza compartió un video donde, afectada por los bloqueos, se bajó de su vehículo a pedir que la dejaran pasar.

Además de no llevar puesto su tapabocas, Loaiza generó molestia con algunas de sus palabras.

Si bien la modelo aclaró que entendía el motivo del paro y las razones de quienes estaban indignados, pidió que se terminaran los bloqueos.

Entre sus motivos, mencionó que los bloqueos “están acabando con vidas y empleos” e invitó a no olvidar que los manifestantes deben reconocer algunos límites.

“Sí al paro, no a los bloqueos que están acabando con vidas y empleos. Yo estoy de acuerdo con que las personas peleen por sus derechos, sobre todo las personas de escasos recursos que no han tenido muchas oportunidades de trabajo o de estudio. Pero tienen que saber que el gobierno, quien en este caso hace de papá y mamá de estas personas, no tiene una maquinita que produzca plata para sufragar los gastos que papá y mamá no tuvieron para solventar”, anotó.

En un video de 13 minutos, Loaiza muestra cómo la charla va subiendo de tono, y cómo más y más personas se rodean alrededor de ella.

“No basta tener el derecho, debe hacerse sabiendo los límites. Estoy de acuerdo en que las personas que creen tener un derecho, lo hagan valer. Pero, sin pasar por encima de los derechos de los demás”, agregó.

Al ver su video y escuchar sus quejas, muchos le recordaron que el paro busca un “bien mayor”. Así las cosas, varios le pidieron solidarizarse, mientras que otros la apoyaron.

Semanas atrás, Loaiza también fue noticia por una discusión con los wayúu de la Guajira. Si bien ella señaló extorsión, las comunidades dieron su versión.