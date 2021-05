Muchos de sus seguidores no conocían esa historia, pero un actor de La reina del flow 2 fue víctima de un secuestro exprés.

Se trata del cantante Juan Palau, quien encarna a Drama Key en la segunda temporada que se emite actualmente en Caracol.

Fue el mismo Juan quien habló del tema en una entrevista con La Red.

Todo se dio cuando fue a buscar a un amigo a su casa y lo encontró a él y a su familia amarrados. Junto a ellos se encontraban varios hombres armados.

“Yo me parqueé a esperarlo, lo llamé y me dijo que ya bajaba. Pasaron diez, quince minutos, me bajo del carro y hay un tipo en la entrada. El tipo me dice: ‘¿vas para donde Juanfer’? Yo le digo que sí y me dice que me está esperando arriba. Cuando subo siento que el tipo viene detrás mío, me volteo y cuando vuelvo la mirada me tapan la boca con un guante y me ponen un revolver en la cabeza”.

Después de varias horas una persona llamó a uno de los hombres, y en medio de la conversación se le escuchó preguntar qué debían hacer con las personas secuestradas.

En ese momento al artista se le pasó por la mente toda su vida, y pensó que moriría y que muchos sueños se quedarían por cumplir.

Sin embargo, los victimarios decidieron dejar el lugar sin hacerles daño.

No obstante, no se fueron sin antes hacerles una advertencia: “Si en 20 minutos salen, los matamos”.

Y aunque por fortuna todo terminó bien y se trató de un secuestro exprés, lo cierto es que este momento le ayudó a valorar más su vida.

Todo lo dicho por Juan lo podrá ver en el siguiente video: