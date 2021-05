Se fue hace ocho meses del canal, pero no quedó claro el motivo. “No hubo pelea”: Mónica Jaramillo reveló, por fin, por qué se fue de Noticias Caracol.

Bastante especulación hubo alrededor de la salida de Mónica Jaramillo de Noticias Caracol.

Se trataba de una de las caras más reconocidas del canal, y así mismo, una de las más queridas por los televidentes.

Sin embargo, la presentadora dijo ‘adiós’ en el último trimestre de 2020.

En ese momento, solo dijo que se quería dedicar a “sus proyectos”, y nada más. Tiempo después, se conoció que había entrado a Revista Semana, en el área digital.

Ahora, le volvieron a preguntar por el tema en su cuenta de Instagram. Allí, comentó que aunque no descarta volver a la televisión, se fue de Caracol porque lleva muchos años presentando, y había olvidado lo que era pasar un 31 de diciembre en familia.

Además, en la cuarentena se dio cuenta de que se estaba perdiendo de la infancia de su hijo.

“Yo empecé a presentar noticias en el 2004. Llevaba 16 años de presentadora de noticias, llevaba 16 años sin un 31 de diciembre, sin un primero de enero, porque trabajaba en esas fechas. Con la pandemia y el tiempo al lado de Joaquín, empecé a darme cuenta que estaba perdiendo tiempo muy valioso. Ya no quería perderme más tiempo al lado de él y tomé la decisión de hacerme a un lado”, comentó.

Así mismo, Mónica negó que hubiese tenido peleas o diferencias con sus jefes y colegas.

“No es que me cansé de Caracol. No es que me cansé de las noticias de Caracol. No es que hubo pelea. Con la cuarentena, con todo ese tiempo en la casa, me di cuenta que quería más tiempo de calidad, quería más tiempo con Joaquín”, dijo.

También le preguntaron por su amor al ciclismo, y qué pensaría de volver a la televisión.

“No puedo decir que no, pero me siento muy tranquila, muy feliz en este formato de vida (…) Nunca digo nunca”, comentó.