En sus redes, Nanis Ochoa presumió la hermosa habitación de su hija.

La modelo fue muy comentada durante el año 2020.

Esto, debido a la grave situación de salud que vivió debido al nacimiento de su hija.

La bebé nació de 34 semanas, y el parto de la influenciadora tuvo que adelantarse.

La razón es que Ochoa desarrolló preeclampsia y su hija Francesca tuvo que nacer por cesárea.

“Me han hecho muchísimas cosas dolorosas, me han chuzado impresionante, para exámenes y demás, no fue para nada el parto que me imaginé, por eso no podemos dar nada por sentado y lo mejor es estar preparados y prevenir”, escribió.

Días después del nacimiento de su bebé la también modelo estuvo en UCI, delicada de salud.

Pasó casi 10 días hospitalizada, sin evolucionar ni reaccionar, razón por la que tuvo que someterse a pruebas neurológicas en las que verificaron su actividad cerebral.

Simultáneamente, su hija también estaba en cuidados intensivos y tuvo que ser intervenida.

Días después ella salió de su hospitalización y su hija seguía allí.

Ahora, las dos están muy bien de salud y parece que el peor momento ya quedó atrás.

A través de sus redes sociales, la modelo contó que se cambiarán de casa y ahora están adaptando los espacios.

Uno de ellos es el cuarto de la pequeña que compartió en un video en sus historias.

La pared del cuarto es de color rosa, tiene una silla mecedora del mismo color y una cuna beige.

La habitación tiene una gran ventana que da a una terraza y en la pared contraria tiene decoración hecha con coronas, nubes, corazones y estrellas.

Finalmente contó que también tiene un pequeño clóset blanco que aún está desocupado.

Además, la modelo presumió el cambiador de la pequeña, de madera clara y con varios espacios de almacenamiento.

Por otro lado, Francesca sigue enamorando a miles con su ternura en varias fotografías publicadas por su mamá en Instagram.