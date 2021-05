En las redes sociales, Jéssica Cediel posó en bikini para sincerarse sobre sus problemas de peso.

La presentadora colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Y aunque pasó un tiempo sin verla en la televisión de nuestro país, ahora los televidentes pueden disfrutar de su presencia cada fin de semana en Bingos felices.

Además de eso, muchas personas la buscan en redes sociales para saber más acerca de su vida. Y por lo menos en Instagram, tiene más de ocho millones de seguidores que dan like y comentan cada foto y video.

Ahora ha vuelto a dar de qué hablar tras subir un video posando en bikini.

Aunque la presentadora se ve sensacional, lo cierto es que ella se sinceró sobre los problemas que tiene con su peso.

Y es que a diferencia de muchas personas, Jéssica sufre porque pierde peso muy rápido y le cuesta recuperarlo.

“Yo estoy haciendo todo lo posible por ganar peso, masa muscular, porque me adelgazo muy fácil. Así que he estado muy juiciosa entrenando, he estado juiciosa tomando vitaminas y proteínas, y comiendo bien”, reveló en las imágenes en las que también afirmó que quiere subir tres kilos.

Además, también les pidió a sus seguidores que no se comparen, pues cada cuerpo es diferente.

“Recuerden que todos somos diferentes, no se comparen y ustedes son su propia motivación”.

Tras la publicación del video, los comentarios no se hicieron esperar.

Y es que varias personas han asegurado que se ve increíble, sin importar si deba subir más kilos o no.

Algunos hasta le aconsejaron que se entrenara con Mateo Carvajal, quien se hizo famoso en Colombia luego de ganar una versión del Desafío.

Lo dicen porque en los últimos días han nacido rumores respecto a que los famosos andan en coqueteos y podrían tener una relación más adelante. Hasta el mismo Mateo sorprendió a Jéssica con un ramo de rosas.