Con la llegada de un nuevo mes, la plataforma de servicio de streaming anuncia nuevos contenidos para toda la familia.

Luego de las recientes incorporaciones de Acapulco Shore, temporada 8 y The Handmaid’s Tale, temporada cuatro, se suman nuevas series originales y exclusivas al catálogo de Paramount+ en Latinoamérica.

Llegan títulos como Departure y One Dollar, además de las nuevas segundas temporadas de City On a Hill y For Life.

Series y películas que llegan a Paramount+ en mayo.

Series que llegan:

The Handmaid’s Tale temporada 4: En esta temporada, June redobla su apuesta contra Gilead como una feroz líder rebelde, pero los riesgos que asume traen nuevos desafíos inesperados y peligrosos. Su búsqueda de justicia y venganza amenaza con consumirla y destruir sus relaciones más queridas. Protagonizada por Elisabeth Moss junto a Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford y Sam Jaeger.

Departure – Un drama que trata sobre una detective que investiga la desaparición del vuelo 716, el cual se desvaneció en el océano Atlántico, protagonizada por Archie Panjabi, Kris Holden-Ried y Christopher Plummer.

For Life temporada 2 – Protagonizada por Nicholas Pinnock, Indira Varma y Joy Bryant, en esta segunda temporada el protagonista se embarca en un viaje más personal. El prisionero está motivado por la esperanza de reunirse con su familia y reclamar una vida de libertad para tomar el manto contra la injusticia sistémica desde fuera de los muros de la prisión.

City On a Hill temporada 2 – Este drama policial protagonizado por el ganador del Golden Globe Kevin Bacon y producida por Ben Affleck y Matt Damon. Llega con una segunda temporada donde el foco se encuentra en un proyecto inmobiliario del peligroso barrio de Roxbury, inmerso en un caos de violencia, tráfico de drogas y desconfianza hacia las autoridades locales.

One Dollar – Ambientado en una pequeña ciudad del cinturón de óxido en los Estados Unidos después de la recesión, un billete de un dólar que cambia de manos conecta a un grupo de extraños involucrados en un impactante asesinato múltiple. La atrapante serie está protagonizada por Nathaniel Martello-White, Philip Ettinger, Kirrilee Berger.

Californication Temporadas 1 a 7 – Protagonizada por David Duchovny, esta comedia satírica que sigue la vida de un atribulado novelista que se ha mudado recientemente a California. Éste sufre de bloqueo del escritor, lo que complica enormemente su relación tanto con su novia como con su hija.

Películas que llegan a Paramount+ en mayo.

Entre las principales películas taquilleras que se incorporan al catálogo se encuentran:

Arrival – Un atrapante film de ciencia ficción, protagonizado por Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker sigue el camino de una lingüista que trabaja con los militares para comunicarse con formas de vida extraterrestres después de que aparezcan doce misteriosas naves espaciales alrededor del mundo.

Star Trek, Star Trek Beyond y Star Trek Into Darkness – Vuelve la saga de ciencia ficción con los personajes más icónicos en un nuevo viaje protagonizado por Chris Pine, Zachary Quinto y Zoe Saldaña con guiños al pasado y a los fanáticos que siguen desde los inicios a Star Trek.

T2: Trainspotting – Después de 20 años en el extranjero, Mark Renton regresa a Escocia y se reúne con sus viejos amigos Sick Boy, Spud y Begbie. El drama que reúne nuevamente al grupo de amigos está protagonizado por Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller.

