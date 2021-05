Sara Uribe pidió ayuda al Gobierno pues su negocio está en quiebra

En las redes, Sara Uribe pidió ayuda al Gobierno pues está en quiebra.

Hace varios días, la presentadora se sinceró sobre la crítica situación de su empresa.

Vale la pena mencionar que la presentadora tiene una serie de centros de belleza llamados “La casa mágica de Sara U”.

Y es que desde que inició la pandemia ha tenido que cerrar varias sedes.

Por esto rechazó la reforma tributaria y confesó que está perdiendo mucho dinero.

Le preocupa que “están trabajando tres días a la semana, hay toque de queda, a la gente le da miedo salir” y sus ventas han bajado mucho.

“Me dejaron quebrada, estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo en cada sede y tengo dos. Llamo y me dicen que me van a desalojar”, contó con preocupación.

Uribe afirmó que con esta situación no tiene cómo sostenerse ni cómo ayudar a sus empleados.

“No entienden que si nos jode el Gobierno y nos ponen más IVA, no sé qué hacer, tengo que decirle al Gobierno que estamos quebrados, que nos ayuden por favor”.

Estos videos los hizo frente a varias de sus trabajadoras, quienes también están preocupadas.

“Me van a desalojar porque no he hecho un abono importante, y yo entiendo a los dueños de los locales porque de eso viven, pero: ¿qué hago con mis empleados, qué les digo, que yo soy feliz en una finca cuando no hay que comer?”.

Desde entonces, la presentadora no se había referido más al tema en sus redes sociales.

Esto, hasta esta semana, en el que además de hacer una publicación, subió varias historias.

Uribe se sinceró e hizo varios videos con los que habló sobre el paro nacional.

Afirmó que admira a quienes han salido a marchar, pues ella no puede hacerlo.

Esto, porque tiene un familiar con COVID-19 y debe cuidar a su mamá también.

Sara apoyó la razón de las protestas y reiteró su mensaje al Gobierno.

“Ojalá el Gobierno entienda y nos ayude porque los empresarios estamos sufriendo muchísimo. Si yo soy una pequeña empresa y hemos sufrido mucho, no me imagino las grandes”, afirmó.