La famosa colombiana es tendencia, y es que las redes explotaron en contra de Elizabeth Loaiza por publicar un controvertido video sobre Lucas Villa.

Elizabeth es una de las modelos más destacadas del país.

Por eso, muchas personas quedaron sorprendidas luego de que publicara unas imágenes en sus redes sociales.

Se trata de un video en el que se justifica el atentado contra Lucas Villa, y que además, asegura que: “No eras un héroe, eras un bandido”.

Junto al video, la modelo publicó el siguiente mensaje:

“¿Qué piensan de este video? Todos somos seres humanos y como lo dije en mi anterior publicación: Mi derecho termina donde comienza el de los demás. Esa frase funciona como reguladora, quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de otros. Tu libertad termina donde empieza la mía”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos criticándola y pidiéndole más “empatía”.

Algunos hasta pidieron denunciar esta publicación porque su contenido era violento.

Por eso, ella también escribió lo siguiente:

“Desactivé los comentarios porque hay gente tan brutaaaaa que sus ojos no los dejan ver mas allá y no se toman el tiempo de leer lo que puse y solo estaban viendo el video que por cierto: NO LO HICE YO. Solo me gusta saber qué pensamos todos de lo que está pasando pero, salieron fue a atacarme. Ahí se deja ver el odio, el resentimiento y todo lo malo que ronda por estos días”.

Además, más tarde publicó una foto de Lucas, pero esta vez mostrando su admiración:

“Te admiro Lucas y espero que salgas de esta victorioso. Eres un guerrero de la vida. Gracias por luchar por nuestros derechos de forma pacífica y alegre”.

Por esto siguió siendo criticada y muchos aseguraron que “así quería lavarse las manos”.