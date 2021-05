Expresó que seguirá hablado de lo que ocurre en el país. La Liendra denunció amenazas por apoyar las marchas.

Desde el inicio de las manifestaciones en Colombia, al influencer se le ha visto demostrando su apoyo.

En medio de la jornada de manifestaciones que se vivió en la ciudad de Medellín el 28 de abril, ‘La Liendra‘, como es conocido Mauricio Gómez en redes sociales, fue una de las personalidades de la farándula que se vio en medio de las marchas.

El influencer publicó algunas imágenes de su apoyo al paro nacional por medio de sus redes sociales.

Compartió el recorrido que hizo junto a los demás manifestantes, además de un noble gesto que tuvo con varios de ellos.

‘La Liendra’ les regalo helado a varios de los que se encontraban en el lugar con él.

Además, por medio de sus redes suele publicar mensajes en el apoyo al paro.

Ahora el yotuber dio a conocer que por mostrar su apoyo, ha recibido amenazas contra su vida.

Así lo reveló por medio de sus historias de Instagram, donde detalló que desde el primer día en que salió, personas se le acercaron a amedrentarlo.

“He estado metido en esto de las marchas, el primer día me amenazaron brutal, me amenazaron de que me iban a pelar”, manifestó

Incluso, detalló que Instagram lo estaría censurando con muchas de sus publicaciones, pero que él seguirá usando sus seguidores para visibilizar lo que pasa.

