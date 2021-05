En redes sociales, La Liendra se despachó contra los artistas que no se manifestaron contra la reforma ni apoyaron a los manifestantes.

Durante los últimos días, La Liendra ha dado bastante de qué hablar gracias a su constante presencia en las marchas. En Medellín ha estado del lado de los marchantes, y no se ha perdido ni una sola manifestación.

Por esta razón criticó abiertamente a los artistas que, hasta el momento, ni siquiera se han pronunciado.

Tal como expresó en sus redes, “Este país está lleno de influenciadores hipócritas, actores hipócritas, cantantes hipócritas y gente hipócrita”.

Al escucharlo, muchos estuvieron de acuerdo con él, especialmente al ver que artistas como Carlos Vives y Shakira nunca se manifestaron.

En su mensaje, el influencer risaraldense criticó a quienes solo se han lamentado por los daños materiales.

“…Ni salieron a marchar, no subieron una imagen sobre la reforma tributaria, no apoyaron el país hoy para ni mierda, pero ven que alguien está rompiendo un vidrio o haciendo un daño, y ahí sí les da por compartir eso. Ahí sí les da por llenar sus redes sociales de cosas malas ¡Hipócritas! No estuvieron ahí, en la marcha, no apoyaron, pero sí están apoyando el vandalismo, mostrando la peor imagen de la marcha, cuando somos más los buenos que los malos”, expresó.

Al escuchar sus palabras, muchos lo apoyaron, pues durante esta jornada de marchas hubo bastante desinformación en los medios.

En cambio, a través de redes sociales las personas buscaron contar su verdad desde lo que realmente vivenciaron en las protestas.

En su mensaje también escuchamos lo que parece ser indirecta para J Balvin.

“Tanta mierda que más de un cantante en sus canciones ‘Colombia, Colombia. Vamos a Medellín, Colombia’, y a la hora del té, Colombia se les olvida cuando sí los necesitamos”, agregó.