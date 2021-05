Actriz de Game of Thrones denunció a Marilyn Manson por abuso sexual, además de tortura y acoso.

La actriz británica de 38 años, Esmé Bianco, dio un paso al frente y se unió a las mujeres que ya han denunciado a Marilyn Manson por abuso sexual.

En el caso de Bianco, recordada por su papel de Ros en la famosa serie de HBO. Según cuenta, en 2005 Manson la citó para que apareciera en uno de sus videos.

Desde entonces, la empezó a buscar para enviarle fotos de desnudos como “referentes” para el videoclip. En ese momento la grabación no se realizó.

En 2007, el cantante ya estaba divorciado y le pedía fotos desnuda “en broma”.

Luego de este acoso, que justificó como “humor”, la invitó a grabar el videoclip I Want To Kill You Like They Do In The Movies.

Para empezar, a la actriz le indicaron que llegaría a un hotel, pero en realidad la citaron en la casa de Manson, donde no había un equipo de producción ni rodaje. Allí, cuenta, Manson la obligó a vestir lencería, le suministró drogas, alcohol, y la deprivó de sueño y comida durante cuatro días.

Además, Bianco indica que Manson la amenazó, la golpeó, y abusó sexualmente de ella.

Por si fuera poco, la obligó a ver una película “tan violenta” que la actriz se desmayó.

Entre otras cosas, Bianco asegura que fue torturada, golpeada con cables y un “látigo nazi”, además de electrocutada.

Bianco se ha referido a Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, como un “depredador sexual” y un “monstruo”.

La actriz presentó su demanda oficialmente ante la Corte Federal de California (EE. UU.), ante la cual Bianco presentó los escabrosos detalles.

Se sabe que los dos mencionados sostuvieron una relación sentimental. Sin embargo, esta estuvo plagada de abusos donde el cantante amenazó con dejar “en la calle” a la actriz si ella decía algo de lo que estaba pasando.

El abogado de Manson contestó a la prensa, tras conocerse la acusación:

“Esta demanda solo se presentó después de que mi cliente se negó a ser extorsionado por la Sra. Bianco y su abogado y a ceder a sus escandalosas demandas financieras basadas en una conducta que simplemente nunca ocurrió. Contestaremos enérgicamente a estas acusaciones en los tribunales y estamos seguros de que prevaleceremos”.

El caso Evan Rachel Wood

Días atrás, la actriz Evan Rachel Wood denunció que fue víctima de “terribles” abusos durante años por parte de su expareja, el cantante Marilyn Manson.

Dicha relación se acabó en 2010, pero Wood se animó a denunciar a su agresor.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió la actriz en Instagram.

Wood y Manson comenzaron su relación cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad y él prácticamente le doblaba los años.

“Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años”, escribió Wood.