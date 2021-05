Diva Jessurum tuvo un accidente casero que le dejó marcas en el rostro, y prefirió compartir la noticia en redes para evitar especulaciones.

Con la nariz y los pómulos inflamados, la presentadora contó que un cuadro le cayó en la cara. El fuerte golpe la dejó con inflamaciones y morados en el rostro.

“Resultado de un accidente casero. Prefiero contarles yo lo que me sucedió, antes de que esas personitas “Master en especulación” digan que me sometí a una cirugía. Fue un accidente casero, la fuerte brisa del balcón levantó el cuadro, lo desenganchó, se elevó y este aterrizó justo en mi carita. Hoy es el primer día. Vamos a ver qué pasa más adelante, por ahora me tiene la nariz y los ojos hinchados”, escribió en su cuenta de Instagram, donde mostró las marcas en su cara.

Por fortuna, parece ser que el asunto no fue más delicado y se recuperará pronto.

Sin embargo, sus seguidores no pudieron evitar comentar sorprendidos, recomendándole toda suerte de remedios para aliviar la inflamación.

La vida romántica de Diva Jessurum

Como algunos saben, la presentadora está soltera por el momento. Esto, después de una relación que, al parecer, no terminó bien.

La relación más reciente de la presentadora se terminó hace un par de años.

Recientemente, a la presentadora le preguntaron en Instagram la razón por la cual está soltera.

Sin dudarlo, Diva explicó que tiene “principios”, y por esta razón no tolera “la infidelidad ni las mentiras”.

De igual manera, comentó que ella antepone los sentimientos al dinero, y que tiene algo que muchos hombres no: “dignidad”.

Así, explicó que, como no le gustan las mujeres, esa es la razón por la que está soltera.

Sin embargo, en sus palabras parece que quiso hablar de su última relación, más que explicar el por qué de su soltería actual.