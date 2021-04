“Me preocupa”: Carolina Cruz habló de una marca que usa su nombre e imagen para estafar a través de las redes sociales.

Molesta, la presentadora de Día a día compartió una imagen donde aparece ella supuestamente promocionando un producto para bajar de peso. Según explica, no tiene afiliación alguna con la marca, ni dio la entrevista mencionada.

Por esta razón, Carolina Cruz invitó a sus seguidores a ser muy cautelosos con las marcas que abusivamente usan su nombre.

Se trata de una agencia llamada Rumiya Katanova, que ofrece productos para bajar de peso.

“Me preocupa ver que siguen ESTAFANDO Y ENGAÑANDO a las personas por FACEBOOK y ahora INSTAGRAM con una información FALSA. Ojalá me ayuden a compartir y reportar estas páginas y personas que lo único que quieren es aprovecharse del desconocimiento de algunos que al ver una FOTO MÍA y una ENTREVISTA MONTADA QUE NUNCA DI, puedan caer. No conozco este producto, jamás he perdido peso de esta manera, no se que tiene, de que esta hecho y mucho menos conozco la marca”, escribió en su cuenta de Instagram Carolina Cruz.

Además, mencionó que esta agencia está usando el nombre de otras famosas también.

Cabe recordar que muchos de estos productos “milagrosos” suponen enormes riesgos para la salud.

Por esta razón, a la hora de elegir dietas y buscar maneras de perder peso se debe consultar siempre con un médico.

Carolina Cruz tampoco promociona bitcoin

Semanas atrás, varias famosas lanzaron una alerta en sus redes sociales.

Sus nombres están siendo utilizados para engañar incautos y meterlos en supuestos negocios millonarios de criptomonedas, como el Bitcoin.

El nombre de Carolina Cruz fue usado en una falsa entrevista.

Según esta, la presentadora “afirma” que este negocio le ha dejado grandes ganancias.

Sin embargo, Cruz le recuerda a sus seguidores que nunca ha trabajado con nada relacionado al bitcoin, ni ha dado entrevistas al respecto.

Así lo explicó en su cuenta de Instagram.

Allí, le pidió a quienes le reclaman por sus supuestas ganancias que se comuniquen con quienes se las han ofrecido, y no con ella.