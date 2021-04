‘La reina del flow’ regresa con una segunda temporada llenita de música, amor y drama

La segunda temporada de La reina del flow se estrenó durante esta semana en la pantalla chica. Y de inmediato, se convirtió en lo más visto en Colombia, de acuerdo con Kantar Ibope Media.

Sin duda, los televidentes estaban esperando con ansias los nuevos episodios, y lo cierto es que Caracol les han cumplido al darles sorpresas a cada momento.

La nueva temporada comenzó con Charly Cruz en la cárcel y Yeimy Montoya disfrutando del triunfo musical de su hijo Erick. Además, parece que todo va bien en el amor, pues está casada con ‘Juancho’ y tiene otro hijo con él.

“Algo que me impresionó mucho cuando comencé a grabar esta segunda temporada tuvo que ver con la gran cantidad de detalles que todavía nos faltaban por contar y que no iban a salir en la primera parte. Yo soy de esas personas que piensa que La reina del flow podría tener fácilmente una tercera temporada”, contó Carlos Torres, quien le da vida a Charly, en medio de una rueda de prensa.

“Yo terminé de rodar y creo que no pude conocer en su totalidad a Charly. Por eso sé que se llevarán varias sorpresas”. Carlos Torres

Sin embargo, como esta historia no es un cuento de hadas, la vida perfecta de Yeimy desaparece cuando comienza a sentir que alguien la persigue. Y pensando que Charly es su único enemigo (pues ella lo envió a prisión), lo busca en la cárcel y le pide que no la siga más.

Y este reencuentro tendrá grandes afectaciones en la mente y el corazón de Yeimy, pues aunque asegura que lo odia, parece que en el fondo todavía está enamorada de él.

“La verdad es que ni la misma Yeimy sabe muy bien qué siente por él, y lo irá descubriendo a medida que pasen los episodios. Pero estos sentimientos que renacen la pondrán en graves aprietos y ella misma podría encargarse de destruir su propia vida”, reveló Carolina Ramírez, quien le da vida a esta artista y productora.

Pero este primer encuentro de los protagonistas, además de sacar a flote los sentimientos de Yeimy, también deja al descubierto a un Charly que ha cambiado y que quiere salir de prisión para hacer el bien.

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar, y aunque hay televidentes que le creen, otros afirman que ese cambio no es sincero.

“Yo solo puedo decirles que el camino es largo, no se puede cantar victoria todavía. Yo terminé de rodar y creo que no pude conocer en su totalidad a Charly. Este personaje tendrá que pasar por una gran cantidad de situaciones y los televidentes quedarán con la boca abierta porque cada una las enfrentará de maneras diversas”.

Los protagonistas ya son los mismos…

Carlos Torres también se refirió a los cambios físicos y emocionales que tendrá su personaje a lo largo de la producción.

“En unos capítulos no será el mismo que vimos en el primer episodio. Al principio de la temporada vemos a un Charly muy triste, acabado y dejado. Pero, como ustedes ya se dieron cuenta, la justicia le dio una segunda oportunidad y logró salir de la cárcel. Así que, a medida que le va cambiando la vida, también le va cambiando la personalidad y el físico. De seguro se fijaron en esos adelantos en los que la carrera de él resurge y ya no es el mismo preso”.

No obstante, Charly no es el único que ha cambiado. Y es que Yeimy llega esta temporada como toda una diva, y es que, aunque no ha pasado, dentro de algunos capítulos anunciará su lanzamiento como artista. Y para darle cuerpo y forma a esta nueva Yeimy, Carolina y el equipo de vestuario y maquillaje se inspiraron en una de las artistas más reconocidas hablando de lo urbano:

“Yo tengo un referente muy particular y es JLO. Ella es la reina, es todo y quiero ser como ella cuando sea grande. Quiero parecerme a ella cuando tenga 50, 60, 70 u 80 años. Nosotros teníamos que buscar un referente adulto, que fuera femenino, sensual y elegante, pero conforme a su edad. En ese sentido, la artista que más se nos parecía era Jennifer. Así que siempre estuvimos muy pendientes de cómo ella lucía e intentamos usar algunos de sus looks en Yeimy”.