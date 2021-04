Epa Colombia habló de sus daños en TransMilenio a propósito del próximo paro nacional, y aconsejó a quienes asistirán a las marchas.

A través de Twitter e Instagram, Epa Colombia invitó a los manifestantes que se alistan para este 28 de abril a no cometer desmanes.

Como muchos recuerdan, Daneidy Barrera tuvo que pagar una costosa multa por sus afectaciones a una estación del sistema de transporte.

Esto ocurrió durante el paro de 2019, y en esa ocasión ‘Epa’ cometió el error de grabarse y compartir el video mientras destrozaba una estación.

Con esta prueba la lograron acusar, y ella asegura que lo sucedido le ha cerrado puertas.

“A mí me cerraron las puertas en la Secretaria de Salud, el Invima y la Policía porque son entidades del Gobierno. Así que amiga, si usted sale este 28 a marchar no dañe el Transmilenio. No vayas hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida”, comentó Daneidy en su cuenta de Instagram.

Recordemos que a la instagramer y empresaria le tocó pagar más de 43 millones de pesos.

“Sé que no están de acuerdo con todo lo que está pasando en el país, pero protesten en paz. Sean inteligentes. No sean tan brutos como yo, que aún estoy pagando lo que hice”, agregó.

Amiga, si usted va a salir este 28 no dañe el transmilenio, no se tire la vida como yo lo hice con la mía — Epa Colombia 🇨🇴 (@iEpaOficial) April 26, 2021

En días pasados, Daneidy Barrera (nombre de pila de Epa Colombia) se sorprendió cuando le cerraron uno de sus locales.

Allí, por evaluación de la Secretaría de Salud, “no había ventilación adecuada para la actividad que ejerce. Algunos de sus colaboradores no utilizaban elementos de protección y los residuos no tenían una adecuada disposición final”.

De igual manera, la Secretaría se fijó en el lugar donde se almacenan las keratinas de Epa Colombia.

“La bodega que almacenaba productos no tenía registro sanitario [lo que se cataloga como] comercialización de elementos cosméticos fraudulentos”, señaló dicho comunicado.

Al conocer esta situación, Daneidy se comunicó directamente con la alcaldesa en redes sociales.

En su mensaje, Epa Colombia le dijo a Claudia López que estaba “muy triste” por la situación, y que necesitaba hablar con ella para que pudiera volver a abrir su peluquería que ya llevaba cuatro días cerrada.

Dado el movimiento mediático que ha tenido Daneidy en redes, la mandataria le contestó.

No obstante, no le prometió nada ni le concedió la apertura del local.

Únicamente le aseguró que podría volver a abrir cuando cumpla con todas las medidas de bioseguridad y cuando tenga el registro Invima solicitado para el almacenamiento.

Así fue el cruce de mensajes entre ambas.