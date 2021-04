Un video que causó controversia. Karol G besó en la lengua a su perro y desató los comentarios en redes.

No hay duda del éxito que ha tenido Karol en la industria musical. Y con la fama también llegan los curiosos, fans, haters y todo tipo de internautas que quieren saber un poco más de su vida.

Por estos días la cantante paisa es centro de los comentarios en Internet, todo por demostrarle cariño a su mascota.

La cantante de ‘Bichota’ publicó un video en su Instagram, en el que se le puede ver besando en la legua a su perro, desatando todo tipo de comentarios de los internautas.

Mientras unos le manifiestan que hay un límite, otros expresan que harían lo mismo con sus mascotas.

“Hay no gas que fastidió”… “por más hermosos que sean los animales no se les deben dar besos de esa manera que peligro”… “Normal😍esos son los besos más sinceros”… “Yo amo a mis mascotas, pero eso yo no lo hago”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red.

Karol G y el fin de su relación.

Desde hace ya varios meses empezaron las especulaciones sobre el fin de la relación conformada por Karol y Anuel, luego de pasado el tiempo la misma cantante le dio la razón a los chismes.

Eso lo hizo por medio de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, donde con sus palabras dio a conocer que todo llegó a su fin y quedaron como simple amigos.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener que hacer ante millones de personas”, fueron las palabras con las que inició el mensaje con el que dio a conocer el fin del noviazgo luego de poco o más de tres años.

