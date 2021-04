En las redes se habla de la candente escena de Enfermeras que subió la temperatura y el rating.

La novela de RCN es una de las más vistas por los televidentes colombianos.

Justamente, por eso la producción tiene un buen rating y cientos de personas comentan cada noche.

Y esta semana quienes se robaron las miradas fueron Héctor y Angelis.

Recordemos que la novela comenzó teniendo a Héctor y Sol como pareja. Sin embargo, tras varios problemas ellos formalizaron su separación.

A partir de ese momento Solecito decidió darse una oportunidad con el doctor Mosquera, mientras que Héctor empezó de cero con Angelis.

Y como las cosas habían estado marchando bien, Angelis decidió pedirle matrimonio a ‘Coco’ en una velada romántica.

Como era de esperarse, ambos terminaron en la habitación. Precisamente, la escena que dejó a más de uno con la boca abierta muestra a Angelis levantándose de la cama mientras está desnuda.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que no esperaban verla tan ligera de ropa en la producción. Y otros, no dudaron en afirmar que tiene uno de los cuerpos más bellos de la novela.

La escena podrá verla dando clic en el siguiente enlace:

#Enfermeras 🚑🏥 | Héctor es trasladado de urgencias al Santa Rosa luego de sufrir un grave accidente.



¡Revive el capítulo aquí 👇🏼!https://t.co/7PJilc0nno — Canal RCN (@CanalRCN) April 23, 2021

Sin embargo, esta felicidad no duró mucho tiempo, pues en el mismo capítulo sucedió una tragedia.

Justamente, luego de la noche romántica, Álvaro amaneció de afán y le pidió a Héctor que llevara la moto al mecánico. Sin embargo, en medio de su alegría, ‘Coco’ se subió a la moto teniendo el casco mal puesto. Más tarde, un vehículo no lo vio y fue atropellado.

De inmediato fue trasladado al hospital, pero de acuerdo con un adelanto de RCN, tendrá que ser operado de su cabeza y se trata de una intervención de alto riesgo.

Los televidentes se han mostrado muy tristes por las escenas y hasta le han pedido a la novela que no maten a Héctor.

Sin embargo, otros fanáticos de la novela creen que será así, pues el mismo ‘Coco’ aseguró que no iba a salvarse y que se encontraba en sus últimos instantes.

#Enfermeras | #VIDEO | Así fue el detrás de cámaras de la escena donde Coco tiene un grave accidente😔💔 https://t.co/9KQyJgoLII — Canal RCN (@CanalRCN) April 23, 2021

Enfermeras es emitida de lunes a viernes a las nueve de la noche.

La novela centra su trama en el Hospital Santa Rosa y en las vidas de todos los médicos y enfermeras que trabajan allí. Además, también muestra las vidas de los pacientes que llegan allí.