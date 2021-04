¿Fredy Guarín tuvo un cuarto hijo y decidió mantenerlo oculto? Un video tiene pensando a varios

En las redes y por una publicación, ahora muchos se preguntan: ¿Fredy Guarín tuvo un cuarto hijo y decidió mantenerlo oculto?

Los comentarios comenzaron luego de que varios descubrieran una publicación de la supuesta novia del jugador, Pauleth Pastrana.

Se trata de una especie de video en la que ella está sosteniendo la mano de un bebé. Junto a las imágenes escribió lo siguiente: “Siempre de tu mano mi guerrera. Celeste”.

A partir de ese momento varios comenzaron a preguntarse si realmente ella se había convertido en madre. Y de ser así, varios se preguntaron si el padre era Guarín.

Lo cierto es que además de aquel video, Pauleth también publicó otras imágenes estando embarazada.

“Sintetizando vitamina D. Durante el embarazo tomar el sol con moderación y precaución es la clave”, escribió junto a esta imagen:

Aquella imagen fue publicada el pasado 18 junio. Sin embargo, la relación de ellos comenzó a dar de qué hablar a comienzos de este año, lo que pondría en duda la posible paternidad.

Por otro lado, los medios especializados comenzaron a indagar sobre el tema. Uno de ellos Futbolred, el cual afirmó que según fuentes que consultó cercanas a la familia Guarín Velásquez, “Fredy tendría un cuarto hijo”.

Además, el portal agregó que: “Pauleth Pastrana fue madre y lo ha guardado muy en secreto, pues al parecer así se lo pidió Fredy”.

Sin embargo, el medio también dejó claro que aunque quisieron confirmarlo con la familia, lo cierto es que ellos no hablaron sobre ello.

Cabe mencionar que tanto Fredy como Pauleth han sido muy cautelosos con su relación, y en realidad, esta no ha sido confirmada como tal.

Pero, muchos “confirmaron” el romance luego del penoso incidente que protagonizó el jugador en el que, al parecer, tuvo una discusión con su familia y las autoridades tuvieron que intervenir.

Y es que ella decidió publicar un mensaje dándole su apoyo al futbolista.

“No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida que no corresponde ser juzgada porque quien no la vivió, ni la conoce”.

El mensaje estaba acompañado de una foto en la que ambos están tomados de la mano.

Cabe mencionar que Pauleth es una veterinaria que cuenta con más de 147 mil seguidores en sus redes sociales.