En sus redes y a petición de sus seguidores, Luisa Fernanda W mostró la cicatriz de su cesárea.

La influenciadora siempre está dando de qué hablar por diferentes temas.

Además, no es raro ver que sus fanáticos le pregunten por una gran cantidad de detalles relacionados a su vida.

Y en esta ocasión, uno de ellos le preguntó acerca de la marca en su piel que quedó tras dar a luz a Máximo por cesárea.

Luisa Fernanda, quien siempre ha sido muy sincera con sus seguidores, decidió destaparse y mostrarla.

En la imagen se puede ver que muy cerca a la zona pélvica hay una línea, que en realidad, ya se ha difuminado bastante.

Por eso, también reveló que ha logrado hacerla casi invisible gracias a unos aceites que suele mostrar a través de sus redes.

La imagen que muchos han comentado la podrá ver a continuación:

A petición de sus seguidores, Luisa Fernanda W mostró la cicatriz de su cesárea

Captura de pantalla, @luisafernandaw

Durante esta semana la famosa colombiana dio de qué hablar tras hacer algo que molestó a algunos de sus seguidores.

Y es que, en medio de un live, levantó a su pequeño y luego volvió a ponerlo en sus brazos.

De acuerdo con sus fanáticos, se trata de una mala práctica que podría generar lesiones en el pequeño. Esto, a manera de concepto médico, se define como el síndrome del bebé sacudido.

Luisa Fernanda no se quedó callada y decidió responderles a todos aquellos que la criticaron.

“Me preguntan que si yo he leído por qué uno no puede lanzar a los bebés hacia arriba. Claro que he leído del tema. De hecho, cuando uno va donde la pediatra también es algo que le dicen a uno”.

También dejó claro que trata a su pequeño con cariño y que la suavidad es la protagonista a la hora de jugar.

“Cuando yo juego con mi bebé, y le hago movimientos hacia arriba, los hago con amor y suavecito”.

Luisa dio a conocer la noticia de su embarazo durante el primer semestre del año pasado. Y en octubre ya tenía entre sus brazos a Máximo.

El pequeño nació fruto de la relación que ella comenzó ya hace un tiempo con Pipe Bueno, cantante colombiano.

La pareja siempre se ha mostrado feliz por tener al pequeño en casa y no dudan en chicanear su hermosa familia a través de las redes sociales.