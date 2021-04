En las redes, Paola Jara reveló cuál es su verdadera estatura y contó su secreto para verse más alta.

La cantante colombiana es una de las más queridas del país, y por eso, también es una de las más comentadas.

En Instagram suma más de cinco millones de seguidores, quienes siempre están pendientes de su vida.

Por eso, miles se dieron cuenta de una serie de revelaciones que hizo en sus historias, pues quiso responder algunas preguntas de sus seguidores.

Y uno de ellos se atrevió a preguntarle sobre su estatura.

Respecto al tema ella empezó asegurando que “mido uno con nada”, aunque más tarde contó que su estatura es de 1.59.

La cantante también dejó claro que no le importa ser una mujer de baja estatura y que eso jamás le ha generado algún complejo.

Y de paso, reveló su sencillo truco para verse más alta en la televisión, los conciertos y demás eventos.

“La verdad, no me importa, soy superbajita, soy feliz y para eso existen los tacones cuando me quiero sentir un poquito más alta. Así que, cero complejos, soy bajita, ¿y?”.

De acuerdo con los seguidores de la cantante, además de usar tacones, Paola usa otras estrategias para verse más alta. Este es un secreto para la hora de tomar fotos o videos.

Se trata ponerse de puntas de pies o poner una pierna delante de la otra para generar ese efecto de altura.

Este es un secreto que suelen usar varias mujeres de la farándula nacional.

Y aunque la cantante no tiene estatura de reina, lo cierto es que su cuerpo sí es el de una sirena.

Paola es una mujer muy juiciosa con el ejercicio y con la alimentación, y constantentemente sube a sus redes sociales las rutinas que realiza.

Justamente, por ser una fanática del deporte, decidió lanzar un emprendimiento relacionado a prendas para ejercitarse.

La misma cantante se han encargado de modelar sus prendas, y de paso, de promocionarlas en sus redes sociales.

En la actualidad la cantante está completamente enfocada en su música, tras algunos meses de estar en la pantalla chica siendo jurado de A otro nivel, reality de Caracol.

Además, también está concentrada en su relación con Jessi Uribe. Ambos se ven felices en cada una de las publicaciones que hacen en sus redes.