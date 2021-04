“En ‘Pópsulas’ se encontrarán con personas e historias reales”: Laura Tobón

¿Con qué nos encontramos al ver un episodio de Pópsulas?

Cuando me ofrecen este formato tan diferente, me pareció súper interesante porque tenía que ver con YouTube, y como varios de ustedes deben de saber, yo tengo mi propio canal y esta plataforma siempre me ha gustado. Además, me emocioné bastante porque a mí me encanta mostrar la realidad de diferentes aspectos de la vida, y en Pópsulas nos dieron la oportunidad de hablar de temas importantísimos como la presión social y la inclusión, y al mismo tiempo, combinarlo con otras temáticas como la moda, la tecnología y tener una vida más amigable con el medio ambiente.

Y precisamente, todos estos son temas que trato todo el tiempo y que siempre intento mostrar desde lo positivo en mis redes. Y bueno, mi compañera de formato, Priscila Arias, también está hablando todo el tiempo de estos temas en la web. Así que hicimos una dupla increíble, una unión de México y Colombia, y estamos muy agradecidas de que nos hayan permitido hablar desde el corazón y debatir sobre estos temas.

Justamente, uno de los temas que han tocado combina las redes sociales con la presión social. Y es que muchas personas se dejan consumir por las mismas intentando mostrar una vida perfecta, mientras que otras también se dejan consumir, pero queriendo tener esas “vidas perfectas” que muestran los demás…

Los más valioso de Pópsulas es eso. Las redes sociales nos han metido en un mundo donde lo principal es compararnos con las otras personas. Entonces siempre estamos hablando de quién tiene más seguidores, quién tiene más likes, quién tiene la “mejor vida”. Y al final, todos terminamos siendo solo una cifra. Así que en Pópsulas nos pareció importante hablar sobre esos temas, intentando que quienes nos vean reflexionen sobre el verdadero sentido de la web y las redes. Por eso, en el primer capítulo de esta producción decidí estar sin maquillaje toda una semana, lo que no fue fácil para mí porque sí o sí yo vivo en ese mundo en el que me están comparando todo el tiempo. Pero me dije: “Qué chévere estar trabajando y al mismo tiempo haciendo este reto, porque no debemos temer a la hora de mostrarnos reales”.

Y lo que también queremos es que la gente nos escriba y que nos cuenten todas sus experiencias. Deseamos que nos digan qué clase de problemáticas están viviendo para que nosotras podamos hablar de ellas, y de ser posible, darles un consejo que les ayude a seguir adelante.

Ya hemos hablado un poco de Priscila, pero para quienes no la conocen, ¿cómo describiría a su fórmula de Pópsulas?

Lo primero que quiero decir es que Priscila es extremadamente divertida y entretenida. Cada que vez hablo con ella lloró de la risa. Ella no solamente tiene un corazón y unos valores increíbles, sino que también está constantemente dándoles un mensaje a sus seguidoras respecto a amar su cuerpo sin importar cómo es. Además, yo me enamoré de ella cuando supe que en sus redes también les decía a sus fanáticas que la magia estaba dentro de ellas, y es que es exactamente lo mismo que hago yo en mis redes.

Aquí entre nos, les cuento que no la conozco y que me muero de ganas de ir a abrazarla a México. Y justamente, el mayor reto ha sido hacer Pópsulas desde la casa, y cada una estando a miles de kilómetros de distancia. Ahorita está saliendo maravilloso, pero creo que cuando lo hagamos en vivo y en directo va a ser más poderoso.

Varios seguidores no dudan en criticarla asegurando que no debería hablar de estos temas porque nunca ha teniendo experiencias de este tipo. Pero lo cierto es que están alejados de la realidad…

Muchas personas dicen: “Laura no ha sufrido porque es la típica belleza que encaja con todo”. Y la verdad es que ellos no saben que yo también he sido rechazada y he sido presionada justamente por eso: por ser la “niña perfecta y bonita”, que tiene mucho por fuera, pero poco por dentro. Esa es una historia que me gusta contar, porque es necesario dejar claro que la vida de nadie es perfecta y que todos pasamos por situaciones dolorosas.