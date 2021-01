La presentadora habló sobre el tema en sus redes, Milena López confesó que había tenido coronavirus y reveló cuál fue el síntoma que la alertó.

Al igual que muchas famosas, Milena López no habló del virus tan pronto se contagió.

A cambio, esperó unas semanas para salir de peligro y poder hablar de su caso particular.

Tal como explicó en su cuenta de Instagram, a comienzos de este 2021 se contagió de coronavirus.

El síntoma que la alertó fue la pérdida de olfato, sensación distintiva de quienes contraen COVID-19.

"Al principio creí que era impresión mía, ya luego traté de sentir el olor de una crema de eucalipto y mentol y no olía a nada, entonces le conté a mi familia y no me creyeron", relató.

Luego fue con su esposo a hacerse la prueba y tanto ella como él, sus suegros y su nana de 80 años salieron positivos.

Por fortuna, todos lograron superar la enfermedad.

En su caso, Milena López tuvo síntomas leves, pero le preocupaba su esposo, quien superó un cáncer de pulmón hace unos años.

De todas maneras, su mensaje fue el de continuar cuidándonos entre todos, pues no es para tomarlo a la ligera.

Milena López confesó que había tenido coronavirus y reveló cuál fue el síntoma que la alertó

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí