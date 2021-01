Si no la vio, le mostramos la épica respuesta de Adriana Lucía a quien la criticó por posar en bikini.

Hace unos días, en sus redes, ella publicó una foto en vestido de baño mostrando su abdomen.

Y desde el minuto uno recibió muchos halagos.

Sin embargo, una de las cibernautas le dijo que el abdomen se le veía forzado: “Relaja esa musculatura mujer, respira”.

Pero Adriana Lucía, con toda la naturalidad del caso, decidió responderle:

“Mija, si hasta riéndome estoy. Respira tú que estás como verdecita”.

Y agregó que: "Qué horror estos comentarios tan absurdos y siempre entre mujeres. Yo entreno todos los días de mi vida y tengo el abdomen marcado hace muchos años y lo hago por mí, no suelo ni mostrar… Es obvio que tu comentario es ponzoñoso y aunque no me parece agradable, esto no me daña".

