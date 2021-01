La modelo caleña hizo un delicado señalamiento, Elizabeth Loaiza denuncia que a ella y otros turistas los robaron, secuestraron y extorsionaron en la Guajira.

Todo sucedió en días pasados, cuando Elizabeth Loaiza, su novio y otros expedicionarios fueron a la Guajira en camionetas 4×4.

Allí, en zona wayúu, llegaron en camionetas con la idea de conocer la zona y hacer algunas fotos.

Sin embargo, Loaiza denuncia que hubo un enfrentamiento entre un indígena y uno de los fotógrafos, y que el indígena lo golpeó con una piedra.

Allí comenzaron los problemas, pues el indígena aseguró que había sido agredido también.

También, cuenta que a raíz de este encontrón les impidieron salir del hotel donde se hospedaban, del cual además Elizabeth denunció las malas condiciones de salubridad.

Al parecer, cuando quisieron ir a poner gasolina en sus camionetas, les prohibieron salir.

“Nos dijeron que no podíamos salir del hotel si no les dábamos 15 millones de pesos… primero, es secuestro, nos tienen en el hotel y nos dicen que no podemos salir y, segundo, nos están extorsionando”, explicó.

Los indígenas y dueños del hotel les decían que la razón de este pago era la agresión a un cacique.

Sin embargo, ellos no pudieron comprobar que el sujeto estuviera herido, como sí lo estaba el fotógrafo.

También, les pidieron dejar como "pago" una moto, que según explica Loaiza, cuesta más de 200 millones de pesos.

Lo que más molestó a Loaiza es que al contactar a la Policía, estos les explicaron que "eran leyes wayúu".

En pocas palabras, les dieron a entender que tenían que dejarse robar.

Al final, entre todos reunieron 6 millones de pesos, y lograron tranzar con eso para dejar el hotel.

De salida, la pesadilla continuó, pues de paso por Punta Gallinas salieron familias con niños a impedirles el paso.

En sus redes, denunció que las familias les pedían de forma muy agresiva dejarles dinero y comida.

Además, en varias ocasiones los amenazaron con contar lo que estaba sucediendo.

“Son más de 100 retenes que te salen niños con guayas, palos y machete y se ponen furiosos si no les dan plata. No les dimos plata, pero sí comida. ¿Ustedes creen que yo vuelvo a la Guajira? No vuelvo ni porque me paguen. Si yo hubiera contado esto estando allá, me matan y me dejan allá enterrada”, explicó.

En sus redes, una persona que al parecer conoció el lado de la historia de los wayúu, comentó que ellos habían irrespetado zonas sagradas de los indígenas (Ojo de Agua).

Según el internauta, esta sería la razón por la cual les cobraron dinero.

Aun así, los seguidores de Elizabeth Loaiza estuvieron de acuerdo con ella y lamentaron lo sucedido.

Algunas organizaciones pro turismo de la Guajira también explicaron lo ocurrido.

