Además, dice que no puede reportar su caso en la CoronaApp. Vanessa de la Torre reveló que tiene COVID-19 y denunció que su EPS nunca le respondió.

La reconocida periodista Vanessa de la Torre, reveló hace pocas que dio positivo para coronavirus y que hasta el momento no ha recibido atención por parte de su EPS

Esto lo dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter, luego de responder una pregunta abierta realizada por la escritora Y productora de televisión Juana Uribe.

Ante los datos que se piden en varios establecimientos como una de las medidas ente la actual emergencia sanitaria, Uribe indagó sobre si a algún usuario se le había contactado para informarle sobre un posible contacto con el virus.

Vanessa fue una de las que respondió diciendo que hasta el momento no y revelando que inclusive es positivo para COVID-19 y no ha podido reportarlo en la aplicación CoronaApp.

Además, denunció que hasta el momento la EPS que le brinda su servicio de salud, hasta el momento no le ha brindado atención alguna.

"No. Es más: tengo COVID y no he podido decirlo en la corona app porque no existe esa opción. Y en la EPS @GRUPOSURA nunca me contestaron y me aburrí de hablar con la máquina. Tal vez no estoy en las estadísticas. ¿Cuántos igual?", detalló.

Nop. Es más: tengo covid y no he podido decirlo en la corona app porque no existe esa opción. Y en la eps @GRUPOSURA nunca me contestaron y me aburrí de hablar con la máquina. Tal vez no estoy en las estadísticas. ¿Cuántos igual? — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) January 22, 2021

Vanessa de la Torre reveló que tiene COVID-19 y denunció que su EPS nunca le respondió.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.