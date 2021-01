Cobra Kai enseña a enfrentar los errores del pasado en su tercera temporada

Luego de la batalla escolar que vimos en la segunda temporada, para la tercera tenemos las consecuencias de todo este enfrentamiento. Vemos cómo la vida de Miguel (Xolo Maridueña) podría cambiar para siempre y, mientras tanto, Robby Keene (Tanner Buchanan) se escapó. Daniel y Johnny tampoco la están pasando bien, y este último en especial se refugia en el alcohol para intentar olvidar la culpa que siente por el accidente de Miguel.

Justamente, Johnny es uno de los personajes que más crece en esta temporada a medida que encara las situaciones a las que se enfrenta después de mostrarse totalmente rendido. Daniel, por su parte, hace un viaje a Japón que le traerá grandes ideas. Estos dos personajes, que encarnaron a los originales en Karate Kid, se volvieron a meter en la piel de estos amantes del karate para personificar una versión traída al siglo XXI de esta historia.

"La tercera temporada ciertamente es diferente en comparación con la 1 y la 2, porque las circunstancias han cambiado", explica Xolo Maridueña en rueda de prensa con varios medios de la región, entre ellos PUBLIMETRO. "No creo que no sea nada que Miguel no pueda afrontar. Tal como vimos, Miguel todavía tiene mucha confianza en Johnny. En esta tercera temporada vemos cómo los eventos que sucedieron luego de esa tremenda pelea van a resultar. Aun así, esa relación va a verse golpeada y ellos tendrán que trabajar en ella para volver a donde estaban. Como espectador, esta dinámica fue algo que disfruté ver, espero que siga y que podamos verlos recuperar su relación", agrega.

Justamente, estos dos actores nos contaron cómo la serie cambió la idea que tenían de lo que es ser un sensei. Para Raplh Macchio, esto se parece bastante al hecho de ser padre en su vida. "Mis hijos ya están en sus 20… aunque yo tengo 28 así que no sé cómo es eso posible (risas), creo que a medida que uno envejece se hace responsable de compartir las enseñanzas y perspectivas que podrían enriquecer la vida de alguien más, ya sean mentales, físicas o emocionales. Como padre he tenido esa oportunidad, y ahora como sensei y siendo mi propio Miyagi y fallando en ello, encuentro una belleza en el proceso. LaRusso se da cuenta de que tiene un conocimiento pero no por eso sabe enseñarlo, es casi como si tuviera una curva de aprendizaje en el proceso de enseñar, tomo varias de esas cosas de mi propia vida como adulto y se las paso a la historia. A veces fallamos y debemos aprender a tomar responsabilidad de nuestros errores", cuenta.

William Zabka también habló del reto físico por el que tuvo que pasar para volver al karate después de tantos años. Si bien recuerda que continuó entrenando en la disciplina cinco años después de Karate Kid, no continuó haciéndolo por muchos años.

"En algunas películas he tenido que entrenar físicamente para el papel, pero cuando esta serie llegó a mí me di cuenta que tenía que adoptar de nuevo ese estilo de vida, volver a comer de cierta forma, entrenar, y lo retomé hace tres años", recuerda. "Me volví muy disciplinado en el karate, lo extrañaba. Es como cuando uno quiere ir al gimnasio pero siente pereza, y al llegar allí se siente bien. Simplemente hay que hacerlo, y tengo mucha suerte de aprender artes marciales y recibir un pago por ello (risas), tenemos un equipo de profesionales que nos entrena, esto ha sido increíble, ahora quiero que mis hijos (de 7 y 11 años) aprendan este arte también. Quiero seguir haciéndolo también por ellos, ¡nunca es muy tarde para aprender karate".

Una charla sobre el matoneo en las escuelas

Mary Mouser, quien interpreta a Samantha LaRusso, retoma la conversación sobre la pelea en la escuela y comparte un mensaje anti matoneo, recordándole a quienes vean la serie que este tipo de situaciones nunca deben permitirse. "Hay mucho estigma alrededor del tema, muchas veces el bullying no es solamente que te golpeen, a mí en la escuela me molestaban bastante porque además cambiaba con frecuencia de escuelas y trabajaba desde muy joven, razón por la cual me señalaban y a esa edad es todavía más difícil, no es divertido. Algunas veces almorcé en el baño porque no tenía amigos para la hora del almuerzo. Mi consejo para los que pasan por esto es que sepan que esto no será para siempre, y que muchas veces quienes hacen matoneo están pasando por situaciones difíciles y necesitan ayuda también".

"El verdadero mensaje de Cobra Kai es que debes defenderte, no físicamente, no con karate, pero lo cierto es que todos debemos aprender a defendernos y a hablar por nosotros mismos", agrega Peyton List, quien interpreta a Tory Nichols.

